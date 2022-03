Violación en Palermo: el picante cruce de Luis Novaresio y María Laura Santillán por los dichos de Elizabeth Gómez Alcorta

Este jueves, en el pase en LN+ entre Luis Novaresio y María Laura Santillán, ambos periodistas tuvieron un picante intercambio al referirse a los dichos de la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, sobre el episodio de la violación en grupo en Palermo. La funcionaria había afirmado que los imputados por el hecho no eran “monstruos”, sino “varones socializados en esta sociedad”.

Las declaraciones de la ministra dieron pie a un debate entre los conductores, en el que el periodista señaló que la funcionaria había bajado un discurso que dice ‘no son tan tan terribles los violadores”, mientras que su colega tenía la postura de que Gómez Alcorta “no quiso decir eso”, pero que había equivocado su manera de comunicarse: “Le habló a cuatro personas, y el resto no entendimos nada”, señaló.

Entre los temas de actualidad que tocaron en el pase entre los programas Buen día Nación y +Noticias, Novaresio y Santillán se metieron de lleno en los dichos de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, que opinó sobre la violación en grupo ocurrida en Palermo el pasado lunes, un hecho que terminó con seis jóvenes imputados por haber abusado de una mujer dentro de un auto, a plena luz del día.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad declaró sobre la violación en grupo que se produjo en Palermo el pasado lunes Ignacio Sanchez - LA NACION

“No se trata ni de hechos aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, varones, con algún problema en particular. No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Eso implica que todos tenemos que comprometernos”, analizó Gómez Alcorta en declaraciones televisivas y luego a través de un hilo de Twitter.

“Baja un discurso que dice: ‘No son tan terribles los violadores’”

María Laura Santillán, al abordar estos dichos, aseguró que el problema central era que la funcionaria “les habla a las sociólogas que leyeron a Rita Segago”, pero agregó: “Porque no es tan erróneo lo que dice, el problema es que no le habla al pueblo argentino, a las víctimas, no sabe comunicar y el pobre feminismo está sufriendo que lo que ella comunica no se sorprende, ¿Entendés?”.

Con una posición más dura, Novaresio señaló: “Yo tomo lo que dijo Enrique de Rosa, que hoy vino al programa: ‘Es una verdad a medias la que está diciendo Elizabeth Gómez Alcorta, y como toda verdad a media se transforma en una mentira’”. “Porque no es que los violadores son violadores, son víctimas de los varones que parió la sociedad”, añadió.

“Esto da para largo, ¿Eh?”, dijo Santillán. “Sé que no estamos de acuerdo, pero es interesante”, admitió Novaresio.

El intercambio de opiniones entre Luis Novaresio y María Laura Santillán sobre las declaraciones de Ely Gómez Alcorta fue vehemente, pero respetuoso captura LN+

“No, no es que no estamos de acuerdo, es que lo que estás diciendo es real. Falta una parte de la frase. Cuando ella dice son varones socializados, es cierto -continuó la conductora-. ¿A qué se refiere? Se refiere a que son personas de carne y hueso que vos te cruzás en la calle. Se refiere a que son personas que van a la universidad, como Videla iba a misa ¿te acordás? Era un varón socializado, pero sin embargo cometen crímenes aberrantes”, describió Santillán.

“Pero hay una pequeña diferencia”, expuso Novaresio, y expresó: “Elizabeth Gómez Alcorta no está en un laboratorio de la facultad haciendo análisis. Es la ministra que debería hacer alguna cosa. Si no, es puro onanismo intelectual”.

“Por ahí va, por ahí va y eso es grave porque más de la mitad de la población argentina es mujer y necesita protección, que le den salida, o un interlocutor empático, si vos no me explicás bien lo que hacés es bastardear al feminismo que está peleando como loco”, acordó Santillán.

“Pero bajás un discurso, que dice ‘no son tan terribles los violadores’”, aseveró el conductor de Buen día Nación.

“No, así se interpreta, no quiso decir eso -replicó Santillán-. Escuchalo. Hizo un análisis frío, sociológico, por eso te suena tan fuerte eso de los varones son socializados”.

“Perdón, pero la vedad que con la tragedia que pasan las mujeres hacer yo el esfuerzo para entender lo que dice la ministra de algunas mujeres no me parece justo”, señaló Novaresio.

Más adelante, Santillán mencionó a sus dos compañeras en el estudio -Mariana Arias y Brenda Salva- y dijo: “Nosotras somos mujeres y las mujeres defendemos a las mujeres y lo que quiso decir (la ministra), que dijo un pedacito nada más, no está mal. Son varones socializados”.

“Perdón, pero no creo que sea una condición para entender la cuestión femenina ser mujer. Permítanme decirles que si las ustedes tres piensan igual, disiento, fue una enormidad lo de la ministra Gómez Alcorta”, subió la apuesta Novaresio.

“Me encanta pelearme con vos”

Entonces, intervino Mariana Arias para señalar que entendía la postura de ambos conductores, pero que la función de la ministra era “decir, en lugar de hacer”. “Hay que hacer que esto cambie, porque estás ahí para hacerlo”, agregó.

“Lo que dice Mariana es vital. Asumís un cargo de ministro, tenés que hacer y cumplir cosas. Prevenir y colaborar para que no se repita y no siento con estas declaraciones lo haga. La verdad que a mí, que Gómez Alcorta haga sociología desde el poder ejecutivo me parece una enormidad”, sentenció Novaresio.

Así detuvieron a los seis acusados por violar a una joven dentro de un auto, en Palermo, el pasado lunes Télam

Más adelante, la conductora de +Noticias, se dirigió hacia su colega y le dijo: “Cómo saltaste cuando dije que las mujeres queremos hablar”. “Pero claro, porque lo digo como integrante de una minoría, cuando dicen que la cuestión gay solo puede ser interpretada por los gays. No, señores, no seamos sectarios”, replicó Novaresio.

“No, no lo estamos interpretando, lo que yo quise es que habláramos en primera persona”, le respondió Santillán. “Me encanta pelearme con vos. Un poco me gusta pelearme”, señaló, entonces, el conductor de Buen día Nación. “Porque vos cuando hablás de la cuestión gay también hablás en primera persona y es impotante que las mujeres podamos hablar en primera persona”, insistió la conductora.

“Pero obvio, pero no creo que vos, que no sos gay, no puedas tener una mirada sobre la cuestión gay, que para mí es interesante”, añadió Novaresio. “Pero después de que vos hables. Porque vos sos el que lo padece. Por eso tenemos que hablar las mujeres. Primero las víctimas, primero las que lo padecen”.

“Total”, aceptó Novaresio, y remató: “Pero lo que dijo Gómez Alcorta es una paparruchada, no sé si te queda claro el concepto”.

“No es una paparruchada, le habló a cuatro personas y los demás no entendimos nada”, finalizó Santillán.