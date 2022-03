Gómez Alcorta le respondió a Patricia Bullrich: “Da vergüenza, está de campaña”

“Es muy importante, por un lado, que quienes tienen responsabilidades políticas tengan un poco de decoro, porque hacen daño, imaginate que no a mí, que Patricia Bullrich me pida la renuncia habla bien de mí”. Con esa frase la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta le respondió a la presidenta de Pro y exministra de Seguridad del macrismo. Fue en el marco de la polémica que se abrió por los dichos de Gómez Alcorta sobre la violación grupal a una joven en Palermo. Bullrich había sostenido que la ministra justificaba a los violadores.

“Yo me puedo quedar muy tranquila porque estoy en las antípodas ideológicas, políticas y de responsabilidades que tiene ella. Me refiero al daño que se hace cuando habla de animales y de enfermos. Son personas con responsabilidades, sino serían inimputables y claramente no lo son”, continuó hoy Gómez Alcorta en declaraciones a am 990. “Bullrich está de campaña por eso ella tuitea mientras nosotras trabajamos. Lamento que la presidenta del partido de la oposición especule con el dolor. Da vergüenza”, agregó.

Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) March 2, 2022

“Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”, había sostenido Gómez Alcorta en su cuenta de Twitter ayer.

La declaración motivó la respuesta de Bullrich, por la misma vía, replicó: “Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!”.

Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes.



Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra! pic.twitter.com/apbDlvnaYH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2022

Gómez Alcorta llegó al Ejecutivo en diciembre de 2019. Antes fue abogada de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala y del líder de la RAM, Facundo Jones Huala, dos casos difíciles e incómodos para el Gobierno. También tuvo su paso por la administración pública durante el kirchnerismo en el Ministerio de Justicia donde encabezó el Programa Verdad y Justicia, del área de Derechos Humanos y fue querellante por la Unidad Amia de la cartera durante el juicio por el encubrimiento del mayor atentado de la historia terrorista local, en el caso conocido como el “desvío de la pista Siria”.

En esos días trabajó palmo a palmo con Juan Martín Mena, el hoy viceministro de Justicia. Cuando dejaron la actividad pública, con la llegada del macrismo, ambos fundaron su propio estudio de abogados, sobre la avenida Rivadavia, cerca del Congreso. Por esas horas, Gómez Alcorta también lo defendió en el caso del Pacto de Entendimiento con Irán, también por el atentado a la AMIA, en la que Mena estaba acusado junto, entre otros, a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Renunció a la defensa cuando ambos volvieron al Ejecutivo, en diciembre de 2019.