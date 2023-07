Viviana Canosa, sobre su charla con Milei por el armado de listas: “Decime que es mentira lo que dicen de Massa”

escuchar

En su columna habitual en LN+, Viviana Canosa analizó el escenario político de cara a las Elecciones 2023 en la Argentina. “Con una inflación del 150% anual, en cualquier país normal, más que ser candidato a presidente, debería renunciar”, señaló la periodista en su columna, bajo el título Todo por un voto, con respecto a Sergio Massa, actual ministro de Economía de la Nación y precandidato a gobernar la Argentina con Unión por la Patria. Y agregó: “La pobreza subió del 34 al 40% y 2,7 millones de argentinos pasaron a ser pobres en un año”.

En tanto, Viviana Canosa se refirió al señalamiento de los últimos días hacia Javier Milei (La Libertad Avanza) por, presuntamente, un armado de listas con Sergio Massa. “Esto tampoco lo entiendo y me duele. A Javier Milei yo lo quiero mucho. Hace bastante que no lo invito y tiene que ver con esto que saltó ahora”, advirtió la periodista.

Editorial de Viviana Canosa en LN+: Todo por un voto

Y continuó: “¿Está Massa metido siempre en todo lo que no está bien?”. En tanto, leyó el título de una noticia que mencionó el armado de listas en conjunto: “Javier Milei negoció con Sergio Massa el armado de listas en algunos municipios del conurbano”.

Ante la polémica que suscitó esta revelación, Viviana Canosa reiteró su afecto hacia el líder de La Libertad Avanza. “A Milei lo conocí durante la pandemia. Me encantaba escucharlo hablar de libertad, con el nivel de cárceles y de encierro que teníamos todos los argentinos”, apuntó, en referencia al aislamiento social preventivo y obligatorio producto de la emergencia sanitaria por el Covid-19. “Y, por sobre todas las cosas, lo que más me gusta de él es que dice que él venía a terminar con la casta”, agregó.

“No vale todo”: el intercambio con Javier Milei

En tanto, la periodista de LN+ mostró los mensajes que intercambió con el político, ante el cuestionamiento de la veracidad de una presunta negociación con Massa. “Si Milei armó estas listas con Massa, estaríamos votando al Gobierno si lo votamos a él. Ayer lo llamé y no lo niega”, puntualizó.

ARCHIVO-. Javier Milei fue señalado por armar listas junto a Sergio Massa Luis robayo - AFP

“Javi, querido, ¿cómo estás? Decime que es mentira lo que dicen de Massa”, se escuchó cuando la periodista reprodujo el audio que le envió a Milei a través de WhatsApp, este lunes, y apuntó: “Pensé que no era cierto”. Al mensaje, el líder de La Libertad Avanza respondió: “Mirá, el tema es el siguiente. Estoy comiendo, después te llamo. Son capaces de decir cualquier cosa”. Y agregó: “No me voy a subir a las operetas”.

Canosa advirtió: “No puedo creerlo. No vale todo”. Y señaló: “Después me dijo que estamos frente a la campaña más sucia de la historia y que eso me lo avisó cuando arrancó para diputado. Pero quiero que sepan que yo no opero. Con errores y con aciertos, vengo acá a hacer mi periodismo emocional, del corazón”.

“No tengo nada ni que ganar ni que perder, solo que este país salga adelante. Pero no puedo no decir esto. Tengo que preguntarles a Milei y a su gente si ellos están negociando con Sergio Massa. Massa es mi límite”, concluyó.

LA NACION