El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires lanzó la venta de billetes para su tradicional sorteo de fin de año, el Gordo de Navidad 2025. Los apostadores ya pueden adquirir sus participaciones de cara al evento que se realiza el viernes 26 de diciembre en el Salón de Sorteos de la sede central del organismo.

¿Cuánto se sortea en el Gordo de Navidad 2025?

El pozo total a distribuir por el Gordo de Navidad 2025 supera los $1750 millones. El sorteo incluye la posibilidad de ganar por las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.

El Gordo de Navidad 2025 se sortea el 26 de diciembre a las 21 horas Unsplash/Dylan Nolte

El incentivo principal es el Primer Premio, que promete más de $800 millones para el afortunado poseedor de un billete entero. La estructura de premios mayores se completa con un segundo premio que ofrece $250 millones, el tercer premio asciende a $65 millones, el cuarto premio otorga $25 millones y quinto premio alcanza los $12 millones.

Fecha, hora y lugar de realización del sorteo

El tradicional sorteo del Gordo de Navidad bonaerense, se llevará a cabo el viernes 26 de diciembre a las 21 horas. La ceremonia se realiza, como es habitual, en el Salón de Sorteos de la sede central del organismo y se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia. Las personas que no pueden seguirlo en vivo verifican si ganaron alguno de los premios en la página web oficial del organismo.

El pozo total a distribuir por el Gordo de Navidad 2025 supera los $1750 millones Richard Awana - Representación 3D / Shutterstock

Además, los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se controlan en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION.

El valor de los billetes para participar del Gordo de Navidad 2025

Los billetes para esta edición ya se encuentran disponibles para su adquisición. Se venden en las más de 4300 agencias oficiales distribuidas en la provincia de Buenos Aires. La venta incluye también las participaciones para el Sorteo de Reyes.

El Primer Premio del Gordo de Navidad 2025 promete más de $800 millones para el poseedor del billete entero Lotería de Texas

Los participantes tienen dos modalidades para probar suerte. El billete entero tiene un valor que asciende a $50.000 y la fracción tiene un costo de $5000 cada una, lo que permite una mayor flexibilidad en la participación.

El recuerdo del Gordo de Navidad 2024

El primer puesto del Gordo de Navidad 2024 fue para el número 81.476, un número que tuvo solo un ganador de $500.000.000. El billete se compró en la agencia ubicada en la calle Vélez Sársfield 4631, de Munro, partido de Vicente López.

El listado completo de los números ganadores del Gordo de Navidad 2024

Los ganadores de este premio son quienes aciertan las cinco cifras de cualquiera de las veinte ubicaciones del sorteo. Quien tiene el número entero se lleva el monto completo y si el ganador posee fracciones, el premio se reparte entre ellas.

El segundo número ganador, el 99.556, ganó con un billete que se vendió en Mar del Plata y se llevó $150.000.000. El tercero fue para el 64.208, que fraccionó $40.000.000 entre varias localidades. El cuarto premio fue para el 33.145, que se repartió $15.000.000 entre diferentes localidades. El quinto premio fue para el número 81.767 y se llevó $7.000.000.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.