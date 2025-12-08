Qué número salió en El Gordo de Navidad 2024

El Gordo de Navidad de 2024 se celebró el 27 de diciembre en el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense. La transmisión por YouTube reveló a las 21 horas la combinación ganadora que adjudicó el premio mayor a un apostador de la localidad de Munro. El evento distribuyó una suma millonaria entre los participantes bonaerenses y definió la suerte del billete principal vendido en el partido de Vicente López ante la presencia de las autoridades regulatorias.

Todos los números ganadores del Gordo de Navidad en 2024

El azar determinó que el primer lugar correspondiera al número 81.476, una cifra que le entregó una recompensa total de $500.000.000 a un único apostador. La venta del billete ganador se registró en una agencia oficial situada en la calle Vélez Sársfield 4631, de Munro, partido de Vicente López.

El sorteo del Gordo de Navidad (Captura: Lotería de la Provincia de Buenos Aires)

En el segundo lugar, salió el número 99.556 y el ganador se llevó una suma de $150.000.000, debido a un billete vendido en Mar del Plata, mientras que el tercer puesto fue para el número 64.208, el cual se repartió 40.000.000 entre ganadores de múltiples localidades: Laferrere, Boulogne Sur Mer, Maquinista Savio, Mar del Plata, Pontevedra, San Miguel de Monte, Villa Tesei, Wilde, Villa Martelli y Mar de Cobo.

El sorteo completó la grilla de los principales ganadores con el cuarto y quinto lugar, además de las ubicaciones restantes hasta el décimo puesto. El cuarto premio correspondió al número 33.145 con un pozo de $15.000.000. La suerte se repartió entre múltiples distritos, al igual que en el tercer puesto. Las localidades beneficiadas incluyeron San Nicolás, José C. Paz, San Justo, Olavarría, La Unión, Ensenada y 9 de Julio. La localidad de Laferrere registró tres fracciones ganadoras de este número.

En El Gordo de Navidad de 2024, el número 81.476 adjudicó el premio mayor de 500 millones de pesos Pixabay

El quinto premio fue para el número 81.767 que se vendió en Berazategui y adjudicó $7.000.000. El listado completo de las diez primeras posiciones quedó conformado de la siguiente manera tras el procedimiento oficial:

81.476

99.556

64.208

33.145

81.767

13.443

86.975

06.426

57.893

79.697

El acto contó con la participación de la plana mayor de la institución. Estuvieron presentes el presidente del ente, Gonzalo Atanasof; la directora de Juegos, Mónica Vicente; y la escribana general de gobierno, Paula Sidoti. Atanasof destacó el nivel de participación de los apostadores en esta edición: “Estamos muy contentos porque hemos alcanzado un 95% de ventas en este sorteo de Navidad y esto es gracias al esfuerzo y compromiso de todos los agentes oficiales de la provincia”.

El sorteo de Gordo de Navidad 2025 tendrá lugar el 26 de noviembre a las 21 horas

Cuándo es el sorteo del Gordo de Navidad en 2025

El organismo bonaerense anticipó los detalles para la próxima edición del tradicional juego. El sorteo del Gordo de Navidad 2025 se realizará el 26 de diciembre a las 21 horas y la transmisión en vivo estará disponible vía YouTube.

La estructura de premios presentará un incremento en los montos. El organismo bonaerense confirmó un monto total de $1.755.750.000 en premios. El valor del billete completo se fijó en $50.000, mientras que la fracción costará $5000. Los tickets se pueden adquirir en las más de 4300 agencias habilitadas de la provincia.

