Gordo de Navidad 2025: qué número salió en primer lugar y todos los resultados y premios del sorteo extraordinario

El Gordo de Navidad 2025 volvió a convertirse en uno de los sorteos más esperados del año y mantuvo en vilo a miles de apostadores en todo el país. Organizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, el evento se llevó a cabo este viernes 26 de diciembre, con un pozo millonario y múltiples premios que despertaron gran expectativa entre los jugadores.

El sorteo se realizó desde las 21 horas en el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, con transmisión en vivo para todo el país a través del canal oficial de la lotería provincial en YouTube. En esta edición, el monto total destinado a premios alcanzó los $1.755.750.000, consolidando al Gordo de Navidad como uno de los juegos más importantes del calendario oficial.

El Gordo de Navidad es uno de los sorteos más esperados del año (Foto: Lotería de la Provincia de Buenos Aires)

Los números ganadores del Gordo de Navidad 2025

Primer premio: N° 77222

Segundo premio: N° 12542

Tercer premio: N° 87156

Cuarto premio: N° 16155

Quinto premio: N°86396

¿De cuánto es el valor de cada uno de los premios?

Los premios informados por la Lotería de la Provincia corresponden al billete entero y se distribuyen de la siguiente manera:

Primer premio: más de $800 millones

más de Segundo premio: $250 millones

Tercer premio: $65 millones

Cuarto premio: $25 millones

Quinto premio: $12 millones

Cabe recordar que en el caso de haber adquirido fracciones del billete, el premio se cobra de manera proporcional a la cantidad jugada. Además de los premios principales, el sorteo contempla premios por aproximación y por terminación hasta la quinta posición, lo que amplió las chances de muchas personas de ganar este año.

Aquellos apostadores que no pudieron presenciar el sorteo en vivo ya pueden consultar la página web oficial donde se compartieron los primeros 20 números. Una de las dudas más frecuentes es: ¿cuándo se podrán cobrar los premios? Según informaron desde la entidad será hasta el 27 enero de 2026.

Aquel que quiera probar su suerte nuevamente, tendrá el Sorteo Extraordinario de Reyes que se realizará el próximo 16 de enero a las 21 horas, el cual ofrece un total de $503.880 millones en premios y un premio mayor de $300 millones.