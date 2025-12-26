El lujoso regalo de 300 mil dólares que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad

Barby Franco suele compartir distintos momentos de su vida a través de las redes sociales, pero esta vez logró dejar a sus seguidores sin palabras. La modelo sorprendió al mostrar el impactante regalo que recibió de su pareja, Fernando Burlando: un Tesla Cybertruck, uno de los vehículos eléctricos más exclusivos y llamativos del mundo, cuya imagen rápidamente generó repercusión y comentarios entre quienes siguen de cerca su día a día.

El exclusivo obsequio fue exhibido por Barby Franco el 24 de diciembre a través de sus redes sociales, donde relató con entusiasmo cómo se encontró con la inesperada sorpresa en la puerta de su casa. En ese mismo posteo, también explicó por qué se trata de un vehículo prácticamente imposible de conseguir en la Argentina, un detalle que despertó aún más curiosidad entre sus seguidores.

El regalo fue un Tesla Cybertruck valuado en 300 mil dólares (Captura: Instagram @barbaritafranco21)

El Tesla Cybertruck es una pick up eléctrica de estética futurista que llamó la atención a nivel mundial por su diseño disruptivo, su avanzada tecnología y su alto rendimiento. En el mercado local, su presencia es casi simbólica y extremadamente limitada: según reveló la propia Franco, en el país solo habría tres unidades en circulación, lo que lo convierte en una verdadera rareza.

“Creo que hay tres en la Argentina, nada más. Pero obvio que yo no me lo podía comprar”, expresó la modelo tras mostrar el vehículo. De acuerdo con portales especializados, el valor del Cybertruck ronda los 300.000 dólares, una cifra que lo posiciona como un lujo al alcance de muy pocos. Entre las primeras unidades que arribaron al país se encuentra la del streamer Coscu, quien decidió adquirirlo hace un tiempo.

Como si eso fuera poco, el gesto de Fernando Burlando no estuvo dirigido únicamente a su pareja. Barby Franco también mostró que Sarah, la hija que tienen en común, fue parte de la sorpresa y recibió su propio obsequio: una mini Cybertruck a batería, especialmente diseñada para los más chicos, un detalle que terminó de enternecer a sus seguidores.

El sorprendente regalo que recibió Sarah, la hija de Fernando Burlando y Barby Franco

El impactante regalo que recibió Sarah, la hija de Fernando Burlando y Barby Franco (Captura: Instagram @barbaritafranco21)

En el marco de su cumpleaños, que fue unos días antes de Navidad, Sarah Burlando recibió una sorpresa que despertó ternura y admiración en redes sociales: una habitación completamente renovada y pensada a su medida. El nuevo espacio fue diseñado para acompañar tanto los momentos de juego como el descanso y los encuentros con amigas, con un estilo minimalista que combina comodidad y creatividad. La gran protagonista es una cama tipo litera en forma de L, que en la parte inferior cuenta con dos camas —una de ellas doble— y, en la superior, una estructura con forma de casita, ideal para jugar.

El sorprendente regalo que recibió Sarah Bulando

Sin lugar a dudas, cada detalle del cuarto fue cuidadosamente pensado para que la experiencia sea tan práctica como divertida. El acceso a la parte alta se resuelve con una escalera cuyos escalones funcionan como espacio de guardado, mientras que el descenso se transforma en un plan de diversión gracias a un tobogán. Además, la ambientación se completa con una palmera y un oso gigante, que aportan calidez y un clima lúdico al ambiente. “Fue un laburo de muchos meses”, expresó Franco, orgullosa del resultado final.