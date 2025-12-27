La maniobra del dueño de un bar en Nueva Jersey que supo que un cliente ganó US$500.000 en la lotería, pero perdió el boleto

A principios de diciembre de 2025, el dueño de un bar en Nueva Jersey recibió la llamada de un representante de la lotería en la que le informaban que un cliente suyo había ganado un importante premio. A él se le hizo extraño, ya que nadie se había presentado a reclamarlo. Tras varios intentos y sospechas, incluso después de buscar en los botes de basura, el hombre hizo una buena acción y devolvió el ticket al dueño original.

Le avisaron que alguien había ganado la lotería y encontró el ticket en la basura

Durante la noche del 8 de diciembre, John DiCarlo, propietario de Southwood Bar en Mantua Pike, West Deptford, recibió la llamada de un representante de la lotería Quick Draw. Le avisaron que un cliente suyo había ganado un premio importante mediante la modalidad Quick Play, un juego que consiste en sorteos rápidos que se realizan cada cuatro minutos.

El dueño del bar recibió un llamado de un representante de la lotería y se puso a buscar el boleto ganador para devolvérselo a su dueño original Foto de texas.gov

Para jugar, las personas pueden seleccionar hasta diez números entre el 1 y el 80. De estos, 20 se extraen cada cuatro minutos y los jugadores pueden elegir en cuántos sorteos quieren participar.

El cliente había seleccionado además un segundo juego, que permite ganar más dinero. Sin indicios del posible ganador, según relató el dueño en diálogo con Patch, se puso manos a la obra.

La búsqueda en la basura que le permitió encontrar el ticket ganador

DiCarlo estaba sorprendido y se preguntaba por qué el ganador no se presentaba. “Pensé: ¿Salió alguien del bar sin hacer ruido sabiendo que había ganado porque no quería que se hiciera público? ¿Es posible que alguien lo haya logrado sin saber que ganó?", contó.

Ese día, el premio se reveló a las 15-16 hs. Con este dato, el hombre revisó las grabaciones de seguridad de su bar de ese horario. Reduciendo el grupo a unos pocos clientes, identificó a uno en particular.

Según mostraban las imágenes, el jugador tenía un boleto doblado en el borde de la barra, que luego fue llevado a la basura.

El dueño del bar buscó en los botes de basura y encontró el boleto ganador X (antes Twitter) @esmeneuquen

Entonces, DiCarlo se metió en el contenedor, sacó las 10 bolsas, las puso en la parte trasera de su auto y las llevó a su casa para buscar el billete con tranquilidad.

Con los botes rebosantes de basura, en su primera búsqueda no tuvo suerte. Así, revisó tres veces el contenido antes de cambiarse los guantes y volver a hacerlo.

“Miré, y había algo hecho una bola. Lo saqué. Estaba mojado y sucio. Pero lo saqué todo con cuidado, y había dos o tres boletos. Los extendí y miré, y efectivamente, uno de ellos era el ganador", reveló, en diálogo con Patch.

El ganador que había desechado el ticket en la basura

Si bien el dueño del local no conocía bien a la persona, lo identificó en las filmaciones y logró encontrar su número de teléfono. Con este dato, se comunicó con él y le preguntó si había jugado a la lotería el día anterior. “Sí, pero no gané nada”, sostuvo el cliente.

El cliente que obtuvo los US$590 mil con el juego de lotería no se percató de que había ganado el premio Imagen creada con IA de Freepik - Imagen creada con IA de Freepik

Ante esta respuesta, DiCarlo explicó lo sucedido, incluida la inmersión en el contenedor de basura, y le contó al cliente que acababa de ganar US$590 mil.

Sin pedir nada a cambio, el dueño del bar le llevó el boleto al comprador original acompañado por su hijo. En la entrevista, remarcó que devolverlo nunca estuvo en duda. “Si te apegas a tu sistema de valores, no vas a hacer nada malo. Y la integridad siempre ha sido uno de nuestros pilares”, concluyó.