Qué número salió en El Gordo de Navidad de 2025

El tradicional Sorteo del Gordo de Navidad 2025 fue uno de los eventos más esperados durante el año debido a los grandes premios en juego. El resultado se conoció este viernes 26 de diciembre, a las 21 horas, desde el Salón de Sorteos de la sede central del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense, que tuvo una transmisión en vivo por YouTube para todo el país.

Los números ganadores de El Gordo de Navidad de 2025

En esta edición, el pozo total en premios superó los $1.755 millones. A continuación te dejamos todos los números ganadores:

El primer puesto del Gordo de Navidad fue para el número 77222, que tuvo ganadores en Tigre, Berazategui y 25 de mayo.

En cuanto al resto de los números, el segundo fue para el 12542, vendido en San Miguel del Monte y 9 de abril, y el tercero fue para el 87156, que fraccionaron entre varias localidades: Mar del Plata, Miramar, San Andrés, Coronel Suárez, Chacabuco, Burzaco y Ezpeleta.

El cuarto premio fue para el 16155, con un solo ganador de Maipú. En cuanto al quinto premio, fue para el número 86396, que tiene ganadores en Luján, Bernal Oeste y Pergamino.

Los números ganadores del Gordo de Navidad 2025

¿Cuál es el valor de cada premio?

Según informó el organismo oficial, los montos asignados para esta edición corresponden al billete entero y se distribuyen de la siguiente manera:

Primer premio : más de $800 millones

: más de $800 millones Segundo premio : $250 millones

: $250 millones Tercer premio : $65 millones

: $65 millones Cuarto premio : $25 millones

: $25 millones Quinto premio: $12 millones

En el caso de haber adquirido fracciones del billete, el premio se cobra de manera proporcional a la cantidad jugada. Además de los premios principales, el sorteo contempla premios por aproximación y por terminación hasta la quinta posición, lo que amplía las chances de ganar.

Los que no vieron el sorteo en vivo ya pueden consultar la página web oficial donde se compartieron los primeros 20 números y los ganadores podrán cobrar el premio hasta el 27 de enero de 2026. Aquel que quiera probar su suerte, tendrá el Sorteo Extraordinario de Reyes el próximo 16 de enero a las 21 h, el cual ofrece un total de $503.880 millones en premios y un premio mayor de $300 millones.