Cuánto cuesta los huevos de Pascua de Betular, Lucciano’s y Rapanui

La Pascua es una de las festividades más importantes del año. Entre sus tradiciones, hay algunas costumbres gastronómicas que van asociadas a la fecha. En este sentido, los famosos huevos de chocolate son de los eventos centrales en la mesa de celebración de los argentinos. Muchos se preguntan cuáles son los precios de los huevos de Pascua de Betuar, Lucciano’s y Rapanui.

Cuánto cuesta el huevo de Pascuas de Betular

Huevos de Pascuas 2026 - Betular Patisserie Betular Patisserie

Tamaño Peso Descripción <b>/ Relleno</b> Precio Huevo Chico 250 g Chocolate con leche, relleno de grageas de almendras bañadas en chocolate $36.000 Huevo Mediano 600 g Chocolate con leche, relleno de praliné crocante de avellanas y grageas $80.000 Huevo Grande 1000 g Chocolate con leche, relleno de praliné crocante de avellanas y grageas $150.000

Cuánto cuesta el huevo de Pascuas de Rapanui

Huevos de Pascuas Rapanui 2026 Rapanui

Tipo de Huevo de Pascua Peso Descripción / Relleno Especial Precio Choc. con Leche 40g Confites y bocadito de marroc $4.50 Choc. con Leche 80g Confites + sorpresa $9.00 Choc. con Leche 120g Confites + sorpresa $13.50 Choc. con Leche 200g Confites + sorpresa $23.00 Choc. con Leche 360g Confites + sorpresa $43.00 Leche c/ Almendras 250g Confites, minihuevos de dulce de leche + sorpresa $28.00 Leche c/ Almendras 360g Confites, minihuevos de dulce de leche + sorpresa $43.00 Choc. Blanco 40g Confites y bocadito de marroc $4.50 Choc. Blanco 80g Confites + sorpresa $9.00 Choc. Blanco 120g Confites + sorpresa $13.50 Choc. Amargo 200g Relleno de paila almendra amarga (100% vegetal) $25.00 Gran Nuicciola 270g Avellanas y pasta de avellanas $37.50 Gran Marroc 270g Maní y pasta de maní $36.50 Pistacho 280g Pistachos, sal y caramelo. Figuras dulce de leche + sorpresa $43.50 Animal Print 360g Mix 3 chocolates, confites y huevos dulce de leche + sorpresa $51.00 Nuicciola 60g Relleno con pasta de avellanas $8.00 Marroc 60g Relleno con pasta de maní $8.00

Cuánto cuesta el huevo de Pascuas de Lucciano’s

Los huevos de Pascua de Lucciano's

Tamaño / Peso Descripción Precio Grande (850g) Pistacchio con Avella Dubai $115.000 Chico (475g) Pistacchio con Avella Dubai $72.000 Grande (650g) Mix de chocolate con leche y blanco $79.000 Chico (325g) Mix de chocolate con leche y blanco $49.000

¿Por qué se comen huevos de chocolate en Pascua?

La comida en Semana Santa es una de las tradiciones más palpables de este período y en este sentido muchas personas se preguntan por qué se come huevo de Pascua durante estos días, sobre todo en el domingo donde se celebra la fiesta que exalta la resurrección de Jesús.

Se trata de una decisión que tiene una historia antigua y algo oscura, que sin embargo puede esbozarse con algunas fuentes. La enciclopedia Británica, por caso, señala que el huevo ya era utilizado entre los pueblos paganos de Europa como “un símbolo de fertilidad y restauración” al celebrar el equinoccio primaveral: “Los cristianos tomaron esta imagen y la aplicaron no a la regeneración de la tierra sino a la de Cristo, así como a la nueva vida de sus fieles seguidores”.

Las primeras costumbres —que todavía se mantienen en distintos países europeos— no eran comer huevos de chocolate, sino pintar huevos de gallina para la época. Según Británica, esta tradición tuvo un origen práctico: “La Iglesia prohibió comer huevos en Semana Santa, pero las gallinas continuaron colocándolos, por lo que la idea de identificar específicamente los huevos de este período llevó a que se los pintara”.

¿Por qué se comen huevos de chocolate en Pascua? Alvear Palace Hotel

Por aquella época no existía en Europa el chocolate, derivación hispánica del nombre xocolatl con el que los pueblos aztecas conocían el derivado surgido del grano de cacao. Después de la conquista americana, este fruto (y el posterior producto elaborado a partir de su mezcla con el azúcar) pasó a ser parte del menú europeo, pero aún sin asociarse a la Pascua.

El primer huevo de Pascua moderno hecho de chocolate fue invención de la compañía británica Fry’s, que lo elaboró en 1873. Sin embargo, la costumbre recién tomó raíces en 1875, cuando la firma rival Cadbury tuvo la idea de rellenarlos con almendras confitadas. De entonces hasta hoy, esta versión dulce de la antigua costumbre europea se expandió por todo el mundo como un símbolo de una de las fiestas más importantes del cristianismo.