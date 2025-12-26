Sorteo del Gordo de Navidad 2025, en vivo: seguí los resultados de la lotería nacional de hoy

Los tickets ya se encuentran disponibles en la red de agencias de la provincia de Buenos Aires. El sistema ofrece dos formatos de compra para adaptarse a diferentes presupuestos. El billete entero tiene un valor de $50.000, y la opción de fracción con un valor de $5000, cada una.

La agencia entrega el boleto con un porta-billete especial al momento de la operación, para proteger el papel térmico del calor y la luz solar y así poder asegurar la legibilidad del comprobante en caso de premio. Antes de recibirlo, elige un número entre el 000000 y el 99.999 en cualquier agencia autorizada.