Sorteo del Gordo de Navidad 2025, en vivo: seguí los resultados de la lotería nacional de hoy
Hoy tendrá lugar el evento especial de azar que pone en juego un pozo que supera los 1750 millones de pesos; mirá en directo el resultado
Cuánto paga el Gordo de Navidad
El Gordo de Navidad 2025 se jugará hoy, según anunció el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Habrá en juego un pozo total de $1.755.750.000 en premios. El evento se desarrolla en el Salón de Sorteos de la sede central del organismo y cuenta con transmisión en vivo para todo el público.
Distribución del pozo total de premios en el Gordo de Navidad
El organismo bonaerense confirmó un monto total de $1.755.750.000 en premios. La estructura de recompensas presenta cifras significativas para los primeros puestos. En el caso del Primer Premio, el monto supera los $800 millones para el billete entero. El segundo premio otorga $250 millones, el tercer premio entrega $65 millones, el cuarto premio asigna $25 millones y el quinto premio reparte $12 millones. Estos valores corresponden a la modalidad de billete completo.
Montos y formatos de los billetes de participación
Los tickets ya se encuentran disponibles en la red de agencias de la provincia de Buenos Aires. El sistema ofrece dos formatos de compra para adaptarse a diferentes presupuestos. El billete entero tiene un valor de $50.000, y la opción de fracción con un valor de $5000, cada una.
La agencia entrega el boleto con un porta-billete especial al momento de la operación, para proteger el papel térmico del calor y la luz solar y así poder asegurar la legibilidad del comprobante en caso de premio. Antes de recibirlo, elige un número entre el 000000 y el 99.999 en cualquier agencia autorizada.
Cuándo se sortea el Gordo de Navidad 2025
El sorteo del Gordo de Navidad 2025 está programado para el 26 de diciembre a las 21 horas. Los interesados pueden seguir las instancias en vivo a través del canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia.
