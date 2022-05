Javier Milei, los secretos del hombre del momento

El hombre del momento parece un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Un adulto-niño emocionalmente inestable, caprichoso, que espeja el enojo y el pesimismo de gran parte de la sociedad argentina con la clase política. O “la casta”: una dirigencia que, en menos de una década, ha empujado a la pobreza a dos millones de hogares de clase media y que se muestra incapaz de detener la acelerada descomposición de lo que fue la Argentina: como Kirchner en el post-2001, Javier Milei, más que un líder, como lo definió Domingo Cavallo, parece un síntoma.

El hombre del momento vive solo y muy pocos entran a su casa. Durante la pandemia, sus cinco mastines ingleses perdieron el hábito de manada y uno de ellos, Lucas, reacciona mal frente a los extraños. En plena peste, se mudó del Abasto a una casa alquilada en Valle Claro –un barrio privado, en Benavídez– con sus cinco “hijitos”, del tamaño de ponis: cada uno pesa casi 100 kilos y los tiene distribuidos en dos ambientes del chalet de dos plantas, con equipos de aire acondicionado frío-calor.

En una casa anterior llegó a instalar un montacargas en el jardín para que subieran a dormir con él. Se turnaban. El Pater familias es Conan, el guerrero bárbaro, en honor al personaje de Arnold Schwarzenegger. Su descendencia fue bautizada con nombres de referentes de las tres familias del liberalismo: Murray, por Murray Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo; Milton; Robert, y Lucas. En su personal top five de economistas criollos figuran tres con los que tiene amistad: Guillermo Calvo, Carlos Rodríguez y Alberto Benegas Lynch (h.).

Se autopercibe más calmado. ¿Obra de una terapia? “No, de los ‘chicos’”. Cuando llegaba de pelear con alguien en algún canal encontraba a los mastines trenzados en trifulcas peligrosas. “Ahora que dejé de pelear están superamigables”. El archivo lo desmiente. “Te podría aplastar aún en silla de ruedas”, le dedicó a Larreta. “Zurda de mierda”, a Myriam Bregman. “Inútil y pelele”, a Guzmán. “Mentirosa y amoral”, a Vidal. “Nunca laburó, tiene el Cuil invicto”, a Carrió. ¿No es un contrasentido que un defensor a ultranza de la libertad agreda a quienes no piensan como él? Se demora en la respuesta, como si recién se hubiera percatado del oxímoron. Ensaya una explicación: lo de Larreta es “violencia defensiva”. Según Milei, el jefe porteño usa los recursos del Estado para perseguirlo. “Se inmiscuye en mi historia clínica”. ¿Cómo? “Una de las amenazas que recibo es: o accedo a correrme de la política o cuenta qué psicofármacos tomo. Y yo solo tomo Somit (un inductor del sueño), que es un caramelito. (Larreta) juega muy sucio porque va contra tu vida personal”.

Una de sus heladeras conserva varios packs de Mango Loco, una bebida energizante. Se supone que la toma para activare, al despertar. “No, la tomo para dormir, porque primero me levanta, pero después me baja”. Sobre la mesa del living destaca un ensayo, La muerte de la muerte, un libro que plantea la hipótesis de la inmortalidad física. En la biblioteca, apilados, los cinco tomos de la Torá, cuya parashá discute semanalmente con un rabino para adquirir fortaleza espiritual. Siempre lleva en el bolsillo de su traje un papel desgastado en el que se lee: “el jefe”. Acaso un recordatorio de la existencia de Dios. Tuvo una educación católica (fue al colegio cardenal Copello), pero está circuncidado.

En su infancia y adolescencia sufrió violencia física y psicológica. Más adelante, también abuso económico. Según relatan en su entorno, su padre, Norberto, que fue colectivero, se apoderó de un dinero que su hijo tenía para comprarse una propiedad. En aquella trifulca, que lo tuvo distanciado de sus padres varios años, su madre, Alicia, trabó alianza con el marido. La leal siempre fue Karina, su hermana menor, su principal apoyo en la vida. Tenía apenas 11 años cuando recibió la primera paliza fuerte. Fue en la mesa familiar, cuando se opuso a la Guerra de las Malvinas.

Inútil, basura, te vas a morir de hambre. Esas fueron las palabras paternas con las que creció. A las emboscadas que armaba su papá para que fracasara, él les respondió con un 9.43 de promedio. Salvando las distancias, una biografía familiar con mucho en común con la de Mauricio y Franco Macri, pero, también, con la de Cristina, que, igual que Milei, se crio con un padre colectivero al que dejaba de hablarle después de cada pelea.

Reconciliado con Norberto y Alicia durante la pandemia, hoy prefiere no hablar públicamente de aquel pasado. Es doloroso. No tuvo hijos. “Pensar que alguien pueda vivir lo que yo padecí me llevó a no tenerlos”. Milei hace juego con los argentinos. Hace tanto que padecemos violencia, sobre todo económica, que acabamos por naturalizarla. Una naturalización que nos vuelve peligrosamente permeables al discurso del odio.

Si hasta hace muy poco nos escandalizaba un 30% de pobreza consolidada, hoy lidiamos con un 40; si una inflación del 25 o 30% nos resultaba “manejable”, este año podría tocarnos una cercana al 80%. Pasamos de 200.000 planes sociales, en 2015, a más de 1,2 millones. Patentamos una nueva categoría sociológica: 3 de cada 10 trabajadores son pobres. Por esa herida entra el discurso de Milei, que ha devenido un depósito de frustraciones y no para de crecer en las encuestas. Los principales sondeos lo dan disputando un eventual ballottage en 2023. The Washington Post y The Economist le acaban de dedicar artículos donde lo plantean como hipotético futuro presidente.

Lo novedoso (o no) es que Cristina pretende entrar por el mismo cuerpo del dolor que su supuesto antagonista ideológico: mañana, en Chaco, disertará sobre un título con expectativa pochoclera: “La insatisfacción democrática”. Ambos disputan el voto pobre del conurbano, el de los “hijos” de Cristina. Pero también pesca entre los “hijos” de Macri. La realidad es que el huracán libertario, igual que sus mastines, acecha a todos y todas, aunque le pega un especial tarascón al voto duro de Pro. ¿Podría fragmentar a la coalición opositora? Nadie puede descartarlo.

En un país exitosamente colonizado por la narrativa populista, hasta los halcones de Pro parecen moderados al lado del líder libertario. La sugerencia de cerrar el Ministerio de Educación o de disolver el Banco Central hace aparecer razonable la privatización de Aerolíneas Argentinas o la aplicación de políticas económicas de shock, como anticipó Larreta ante el círculo rojo en el Llao Llao.

El economista que admira a Margaret Thatcher produce una gran novedad en la política argentina. Disputa con el trotskismo la bandera de la rebeldía, poniéndose al hombro una batalla cultural inédita: ahora la utopía ya no es monopolio exclusivo de la izquierda; también la derecha comparte la franquicia.

Tal como sucedía con el reality show de Trump, el activo del hombre del momento es que “produce conversación”, como diría Durán Barba: la dolarización, la casta, el sorteo de su dieta. A propósito, ¿de qué vive, si sortea su dieta? Oficialmente, de sus conferencias, que también vende en el exterior por diez mil dólares.

El libertario se niega a debatir con “la casta”. La última semana Martín Tetaz lo desafió al ring con el argumento de que sus ideas más extremas no funcionarían en la vida real. Milei no lo duda: “Si soy presidente, el precio de los antidiarreicos subirá porque todos los políticos van a estar cagados”.