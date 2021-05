Una mirada de la Argentina al África

África, continente de 30 millones de km2, 54 países y una población aproximada de 1250 millones de personas, entró en el siglo XXI con numerosos problemas irresueltos: la pobreza extrema, la rápida urbanización, la inseguridad alimentaria, la desigualdad de género, campos de refugiados, millones de desplazados, débiles sistemas sanitarios, y con conflictos armados y terrorismo. Eso nos podría llevar al afropesimismo. Pero es el continente de las contradicciones. Al influjo de mejoras institucionales y de la gobernanza en muchos de sus países, particularmente en el África Subsahariana, se realizaron reformas macroeconómicas que posibilitaron crecimientos muy importantes y sostenidos. En este contexto y a la luz de sus enormes recursos naturales en minería, hidrocarburos, enormes extensiones de tierras cultivables; y por razones geopolíticas y estratégicas,y también comerciales; existe hoy un gran interés en el continente, no solo de las grandes potencias como EE.UU., China, Rusia, Japón y países europeos; sino también de países como India, Corea del Sur, Arabia Saudita, Brasil, Emiratos Árabes, Turquía, Indonesia, Singapur, por mencionar algunos. The Economist daba cuenta de que entre 2010 y 2016 más de 320 embajadas fueron abiertas en el continente. Asimismo, Doing Bussiness del Banco Mundial refería que en 2019 de las 10 economías de mayor crecimiento en el mundo, 5 fueron africanas. Según el informe de la Unctad en 2019 África logró eludir el descenso mundial de inversión directa extranjera (IED). En 2018 se elevaron a 46000 millones de dólares, lo que representó un aumento del 11% respecto de 2017.

La política exterior argentina hacia África fue discontinua. A veces por falta de objetivos claros y otras por razones presupuestarias que motivaron algunos cierres de embajadas y cierto desinterés por ese continente. Sin perjuicio de ello, las relaciones con África son un capítulo importante de nuestra política exterior y despiertan interés en universidades, medios especializados y centros académicos de nuestro país. En este sentido, es auspicioso que por Decreto 143/2021 se nombró una nueva embajadora en Senegal, luego de su reapertura dispuesta por el Decreto 1813/2015

Interesa la relación por motivos políticos, económico-comerciales, de cooperación internacional, culturales y de proyección internacional de la Argentina. En lo político hemos contado con un apoyo sostenido del continente en la cuestión de las Malvinas. Debemos destacar la histórica relación de amistad y cooperación con el Magreb y con los países subsaharianos, destacando la cooperación nuclear con Egipto y Argelia y la cooperación agroindustrial con Marruecos. Hasta antes de la pandemia el intercambio comercial ha tenido un crecimiento sostenido con un amplio superávit comercial argentino. Existen amplias posibilidades para nuestro modelo de exportación agroindustrial. Debemos aumentar y diversificar nuestra canasta exportadora con valor agregado, ampliando exportaciones de equipamiento y tecnología destinados al uso pacífico de la energía nuclear, incluyendo nuestra tecnología satelital. Tengamos en cuenta algunos datos: para 2030 África tendrá 1400 millones de habitantes y para 2050 se espera que duplique su población actual. Para 2030 se prevé que el 50% de su población se concentre en 7 países: Nigeria, Etiopía, República Democrática del Congo, Egipto, Tanzania y Kenia. Sus poblaciones se urbanizan aceleradamente, la mortalidad ha disminuido mientras la tasa de fertilidad no ha cambiado. En la inmensa mayoría de los países las 2/3 partes de la población es joven y se va consolidando una clase media incipiente.

Exembajador en Nigeria y Filipinas. Consejero y Director del Comité de África del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales

José Néstor Ureta