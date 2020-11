8N. Patricia Bullrich convocó a marchar contra el Gobierno tras el fallo de la Corte: "Que los jueces no renuncien" Crédito: Ignacio Sánchez

Tras un fallo clave de la Corte Suprema de Justicia, la titular de Pro, Patricia Bullrich, convocó a marchar en la protesta del 8N, un nuevo banderazo contra el Gobierno previsto para el próximo domingo, para reclamar que los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli no renuncien a sus cargos hasta que finalicen los nuevos concursos para ocupar sus vacantes.

"El #8N marchemos para pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Más allá del fallo, los jueces siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años. ¡No nos resignemos!", escribió Bullrich en su cuenta de Twitter.

En un fallo de alto impacto político, la Corte Suprema de Justicia resolvió ayer por mayoría que los jueces Bertuzzi y Bruglia deberán dejar los cargos a los que fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque dispuso que su salida no será inmediata, sino que se ejecutará una vez que se hayan realizado nuevos concursos para ocupar sus vacantes.

"Que la gente le pida a Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no se vayan, que no dejen espacios que puedan ser cubiertos temporalmente por algún juez que no represente el pensamiento general del derecho argentino, sino que quiera representar una causa que nos lleva a la impunidad", afirmó la exministra de Seguridad, en diálogo con TN.

El diputado nacional Waldo Wolff (Juntos por el Cambio) y exfuncionarios del macrismo, como Laura Alonso, también se sumaron a la convocatoria para marchar el próximo 8 de noviembre.

El fallo de la Corte despertó festejos en la Casa Rosada y una fuerte desilusión entre los magistrados, que habían buscado la protección del máximo tribunal ante la presión ejercida contra ellos por el kirchnerismo. "Al final de cuentas nos dieron la razón", dijo en privado el presidente Alberto Fernández.

La sentencia fue firmada por Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, a los que se sumó Elena Highton. Carlos Rosenkrantz se pronunció por la validez de los traslados.

El fallo se refiere a los casos Bruglia y Bertuzzi. El caso de Castelli se resolverá el jueves en otra sentencia, pero con estos fundamentos.

"Este no es el fallo Cristina. No creo que esté contenta", dijo Bullrich a LA NACION luego de que se conociera la decisión del máximo tribunal.

