"Este no es el fallo Cristina. No creo que esté contenta" , dijo a LA NACION la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, tras darse a conocer la Acordada de la Corte Suprema que determinó , por mayoría, que los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia pueden permanecer en la Cámara Federal pero hasta que finalicen los nuevos concursos para ocupar sus vacantes.

Bullrich apuntaló su optimismo en el hecho de que los concursos judiciales suelen demorar años. En ese sentido, destacó que si bien "el fallo cambia un criterio central, que es la inamovilidad del juez natural", lo "positivo" es que "restituye a los jueces y ellos podrán trabajar con independencia y seguir con las causas que llevan adelante".

Por este motivo, Bullrich instó a la sociedad a manifestarse para pedirle "a los jueces que no renuncien, para seguir actuando y fallando con independencia y profesionalismo, como siempre lo hicieron". El llamado apuntó al próximo banderazo, convocado para el 8 de noviembre.

"[El presidente Alberto] Fernández sale a decir que la Corte les dio la razón, ya que los traslados son temporales. Esto es falso, ya que ellos habían planteado que eran inválidos y la Corte dijo que son válidos hasta un nuevo concurso, y nulificó todo lo hecho por el Gobierno a través del Consejo y el Senado", sostuvo la exministra de Seguridad. Y agregó: "Sin duda me hubiera gustado un fallo más claro. Pero este no es el fallo Cristina. No creo que esté contenta".

Falta de independencia judicial

Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, también apuntó al Poder Ejecutivo, al expresar su reacción ante la resolución de la Justicia. "El fallo de la Corte Suprema envalentonó al Presidente. Junto al intendente kirchnerista de Avellaneda pide que Diputados trate urgente la reforma judicial y cuestiona la ley del arrepentido, que permitió avances de causas de corrupción", escribió Negri en Twitter, para concluir: "No persiguen una mejor Justicia, buscan impunidad".

Otro de los referentes de la oposición que criticó la resolución judicial fue el diputado nacional por la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien consideró la Acordada como "un fallo político que intenta hacer equilibrio para quedar bien con todo el mundo". En su cuenta de Twitter, López escribió: "Ojalá alguna vez nuestro país tenga una Justicia independiente y seria. El desarrollo y la estabilidad dependen de eso. Hasta tanto seguiremos así, entre idas y vueltas".

En la misma línea que López, Cristian Ritondo, presidente del bloque Pro en Diputados, consideró que la decisión del tribunal atenta contra el propio Poder Judicial. En Twitter, el diputado expresó: "La Corte Suprema nos ha defraudado. El fallo que les quita estabilidad a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, desdice lo que hace dos años había dictaminado. Así, emite una señal que daña la independencia del Poder Judicial y la impunidad puede ganarle a la República".

Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción (OA), fue otra de las voces opositoras que apuntó la Corte. Su crítica fue breve y dirigida hacia los integrantes del máximo tribunal. "Espero que los jueces sigan peleando en instancias internacionales. Salvo Rosenkrantz, el resto toca la música que le gusta al poder en la cubierta del Titanic", tuiteó, en referencia al voto del juez Carlos Rosenkrantz, el único magistrado en oponerse al desplazamiento de Bruglia y Bertuzzi.

Fuentes cercanas al bloque de Juntos por el Cambio dijeron a LA NACION que podrían existir mayores definiciones tras la reunión que la mesa nacional que la coalición tendrá mañana, para discutir sobre la designación de Daniel Rafecas como procurador General de la Nación.

