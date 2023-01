A 8 años de la muerte de Nisman, la DAIA insistió en que fue un asesinato y pidió que la Justicia mire menos a la política: “No es cuestión de fe”

escuchar

A ocho años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, insistió en que este causa “no tiene que ser una cuestión de fe” porque la Justicia ya hizo su determinación. “Fue asesinado”, aseveró sobre el funcionario judicial que falleció en la torre Le Parc de Puerto Madero el 18 de enero de 2015. Asimismo, Knoblovits pidió que la Justicia mire menos a la política.

“Lo que debemos tener en cuenta es que la muerte de Nisman está determinada como asesinato, no tiene que ser una cuestión de fe; no es que para algunos tiene que ser un suicidio, depende a qué lado pertenecen, y para otros fue asesinado. Está determinado por la Justicia argentina que Alberto Nisman fue asesinado de determinada manera, con inoculación de ketamina”, sostuvo el titular de la DAIA en Radio Continental.

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA

Tras recordar que no hay un autor identificado, Knoblovits destacó que sí hay una causa determinada en este expediente. “Ese móvil es la investigación que Alberto Nisman hizo sobre el atentado a la AMIA y sobre el Memorándum con Irán. Estas cosas sí están claras”, planteó el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas, quien incluso contó un encuentro que tuvo con el fiscal antes de su muerte. “Yo estuve con Alberto Nisman tres días antes de su asesinato, yo no vi un suicida. No es que lo piense, yo estuve con él, vi un hombre entusiasmado, apasionado. Tuvo dos hijas a quienes adoraba”, señaló.

Asimismo, dijo que esa era su “impresión personal” al respecto de cómo vio a Nisman y aunque señaló que lo que importa es lo que dice la Justicia, indicó al respecto de la participación televisiva que tuvo el funcionario judicial en el programa A Dos Voces el 14 de enero de 2015: “No sé si alguien de los oyentes habrá visto un suicida en alguien que tenia esa pasión por la investigación y por lo que estaba haciendo”.

Convencido de que el esclarecimiento de esta causa y del atentado a la AMIA -que Nisman investigaba- deben ser reclamos nacionales y no solo de la comunidad judía, Knoblovits aseguró que la impunidad es un problema en la Argentina y se refirió a la vinculación entre la política y el Poder Judicial, en un momento de alta tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia. “La política tiene que dejar de mirar tanto a la Justicia y la Justicia tiene que empezar a leer más la letra de la ley y mirar menos a la política; ahí creo que vamos a estar mejor jurídicamente todos”, indicó.

