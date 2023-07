A dos semanas de las PASO, se vota en Chubut y la oposición busca convertir la elección en un emblema para la contienda nacional

escuchar

“¿Quién gana el domingo, Luque o Torres?”, se escuchaba esta mañana en un café del centro de la ciudad de Trelew. No hay un vencedor claro para las elecciones de este fin de semana en la provincia de Chubut y hasta desde los equipos de los principales candidatos a gobernador reconocen que la contienda “va a estar muy peleada”. Juan Pablo Luque, aspirante del oficialismo aglutinado en el Frente Arriba Chubut, e Ignacio “Nacho” Torres, el candidato de unidad de Juntos por el Cambio (JxC) competirán, se estima, con una magra diferencia.

Mariano Arcioni, el actual gobernador que no aspira a reelegirse, es muy cercano al ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa. Su imagen ha ido deteriorándose después de asumir en reemplazo de Mario Das Neves, en 2017, por las sucesivas crisis económicas y sociales que transitó durante su mandato. Una victoria de Torres, después de 20 años de hegemonía peronista y en territorio massista, podría convertirse en un emblema de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los referentes nacionales de la oposición, a dos semanas de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Chubut tiene 448.149 electores, 26.000 más que en 2021, y fue una de las provincias que más creció en términos porcentuales. Sin embargo, sobre el total nacional del padrón electoral, representa el 1,34% y su peso sigue siendo considerablemente menor frente otras jurisdicciones como Córdoba (8,66%) o Buenos Aires (37,04%). Su importancia, no obstante, radica en el valor simbólico que podría inyectar en la contienda nacional. Por eso, tanto Bullrich como Larreta estarán presentes el domingo en Trelew, en el búnker de su candidato a gobernador.

Hay otros postulantes que compiten por la gobernación. César Treffinger, que encabeza la fórmula de la Alianza Por la Libertad Independiente Chubutense (Plich) junto a Laura Mirantes, es apoyado por el precandidato presidencial, Javier Milei. El exdiputado provincial por Chubut y actual presidente del Movimiento Polo Social Chubut Oscar Carlos Petersen, del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN) de la diputada nacional Margarita Stolbizer, va acompañado en la fórmula por Nancy Lobos. Por último, Emilse Saavedra, una militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), se anotó en la contienda por la gobernación por el Frente de Izquierda y de Trabajadores junto a Julieta Rusconi.

Para llegar al ejecutivo, quien resulte ganador tendrá que sumar una mayoría simple de sufragios. Para ocupar la Legislatura provincial, unicameral, la lógica es la misma: la lista más votada se queda con 16 de las 27 bancas que están en juego y se llevará así la mayoría automática. El resto de los lugares se reparten por sistema D’Hont.

Arcioni está al frente de la provincia desde 2017, tras la muerte del entonces gobernador Das Neves. En esta elección, ocupará el segundo lugar en la lista nacional para el Parlasur de Unión por la Patria después de la artista Teresa Parodi. Su imagen negativa fue creciendo a la par de las crisis que sacudieron a la provincia.

Los vencimientos de deuda, atados a regalías petroleras futuras, son el escollo inicial de la provincia. En 2019, el descalabro en las cuentas públicas desató conflictos con empleados estatales, paros docentes, cortes de ruta, y una crispación social sin precedente.

Juan Pablo Luque, candidato oficialista a gobernador de Chubut

Por eso, a pesar del pacto de unidad entre el Partido Justicialista y el Frente Renovador, Luque, actual intendente de Comodoro Rivadavia, pretende distanciarse de la gestión provincial. “Hace 6 años que en Chubut los chicos no terminan un ciclo lectivo como corresponde y no tienen días de clase”, se diferencia de Arcioni en una charla telefónica con LA NACION. Y agregó: “No tenemos nada que ver con el gobierno de Arcioni, yo no aporté ningún funcionario a su gabinete”.

En tanto, Torres capitalizó los errores políticos del gobernador en su campaña y ocupó los espacios que el peronismo cedió. Jorge “Loma” Ávila, el líder del sindicato de petroleros privados de Chubut, un histórico aliado del PJ, hoy es parte del armado de JxC y encabeza la lista de diputados nacionales. Su incorporación es clave para traccionar votos a Ana Clara Romero, la candidata de la oposición en Comodoro Rivadavia, la principal ciudad petrolera y determinante para quien resulte ganador.

Una fuente cercana a Ávila habló de un “acuerdo programático”, y de una apuesta municipal, provincial y nacional del gremialista por JxC. Su desembarco en el Congreso significará su despegue en la política partidaria, con la posibilidad de devolverle la centralidad al Golfo San Jorge en una agenda energética nacional que tiene el foco puesto en Vaca Muerta.

