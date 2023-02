A fuerza de encuestas, Kicillof se consolida para ir por la reelección y hay dudas por la boleta

escuchar

En el equipo de Axel Kicillof dicen que no contratan encuestas, que solo monitorean el humor social y que leen los sondeos que les “llegan”, porque circulan en la política. Es curioso: esas mediciones, que lo ubican al gobernador lejos de cualquier otro aspirante del PJ en la provincia de Buenos Aires -con excepción de Cristina Kirchner- son las que, en estos días, lo están consolidando como el candidato a gobernador del Frente de Todos. Atrás van quedando las rebeliones de intendentes y dirigentes que no comulgan con su estilo y pretenden desafiarlo.

Lo único que puede cambiar ese plan es que Cristina Kirchner le ordene a Kicillof que escale un paño en la boleta y se presente como candidato a presidente. Es una hipótesis que nadie descarta del todo, por la tradición que tiene la vicepresidenta con el factor sorpresa. Esto lo reconocen, incluso, en La Plata. “Nosotros tampoco descartamos un tuit de Cristina y que en vez de Trenque Lauquen tengamos que viajar a Salta”, dijo a LA NACION un colaborador estrecho del gobernador.

Por ahora, Kicillof camina por su reelección. Ya tiene definidos, incluso, los lineamientos de campaña. “Los competidores nos duran cada vez menos. A Axel lo subieron las encuestas”, dijo un funcionario que trabaja cerca del economista. Un intendente de peso del conurbano reconoció: “Hoy Axel es el candidato natural. Los intendentes somos lo más pragmáticos que hay, no es una cuestión de amor”.

Kicillof también parece haber sobrepasado el malestar que algunos de sus movimientos generaron en La Cámpora. Un importante referente del conurbano aseguró que Máximo Kirchner, a fin de año, se irritó con Kicillof porque el gobernador se subió demasiado pronto a la campaña. “Si fue así, Axel no se enteró”, replican cerca del gobernador. Los camporistas, no obstante, hoy no le quitan apoyo y en las charlas políticas lo resaltan como el cuadro que mejor pudo expresar en las urnas el capital político de Cristina.

La conflictividad interna que atraviesa el Frente de Todos, no obstante, impacta de lleno en el ajedrez electoral de la provincia de Buenos Aires. No está claro cómo quedaría diagramada la boleta del peronismo: si hay una PASO a presidente ¿Se iría a un esquema de “Y” con Kicillof acompañando a cada candidato? ¿O los aspirantes a la Casa Rosada no kirchneristas deberán buscar su propio postulante a la gobernación?

El dirigente Juan Grabois realizó la presentación de su libro "Los Peores. Vagos, chorros, ocupas y violentos. Alegatos del humanismo cascoteado" junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof en el Club Platense de La Plata Matias Adhemar - LA NACION

El dilema de las PASO

La semana última Kicillof chicaneó a sus detractores y dijo que “están todos invitados a competir”, en la provincia. Fue luego de que el referente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro reclamara en diálogo con LA NACION una interna y dijera que quería otro candidato, aunque sin revelar a quién.

El postulante preferido de Navarro es el jefe de gabinete bonaerense e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, cercano a Máximo Kirchner y aglutinador de un grupo de jefes comunales. El lomense, sin embargo, ve inviable subirse a la contienda en las condiciones actuales. “No hay ninguna posibilidad de que Martín juegue una PASO con Axel. La única posibilidad de que Martín se presente en la provincia es que Cristina lo suba a Axel para presidente”, dijo un referente que dialogó con el funcionario bonaerense en el último tiempo.

En temporada alta de indefiniciones y operaciones cruzadas, en los últimos días también sonó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, como eventual postulante a la gobernación. La funcionaria, que siempre quiso ser intendenta de La Plata, se posiciona como una espada de Fernández en la interna y ambiciona un lugar relevante en la boleta del 2023. “Que hayan hecho circular el nombre de Tolosa Paz parece un intento de Alberto de provocar al kirchnerismo”, aventuró un avezado intendente del conurbano.

Pese a que dijo que está abierto a una PASO, Kicillof no quiere que un competidor interno le carcoma un porcentaje en las urnas que, por más chico que sea, lo pueda llevar a sacar menos votos que el candidato más competitivo de Juntos por el Cambio en la instancia de agosto. “No es un capricho de Axel. Él dice que la PASO está abierta si fortalece al espacio, si nos hace más competitivos y tiene un sentido electoral”, dijeron cerca del mandatario bonaerense.

Cristina Kirchner junto a Kicillof y Ferraresi, en Avellaneda

Lo que aún es un interrogante es cómo se armará la ingeniería electoral si se consolida una interna en el tramo nacional. “Es muy difícil que haya un solo candidato a gobernador y una PASO arriba”, dijo a LA NACION un intendente involucrado en las mesas políticas. “¿A quién le cuida la boleta Axel? ¿Por quién hace campaña? ¿Si Fernández o [Daniel] Scioli son candidatos se van a buscar un candidato a gobernador? ¿Quién les organiza la elección en la provincia?”, se preguntó. Y acotó: “Si un candidato a presidente quiere ganar, es con fiscales en las mesas”.

Lo que hay de fondo es el apuro del kirchnerismo y otros actores del PJ para que el Presidente se baje de su eventual plan de reelección. “Lo de Alberto es una traba para el armado. Tiene que expresarse, tener una salida”, se impacientó otro intendente en la última semana.

Un funcionario de La Plata evaluó: “La ‘Y’ sería lo mejor si arriba hay una PASO acordada y que contenga. En ese caso, Axel seguramente se saque diez fotos con el candidato por el kirchnerismo y una con el que vaya por la centro derecha del PJ. Ahora, si es una PASO tirándose tomates con el albertismo, es más complicado”.

Por la dinámica que tiene el oficialismo, parece difícil que las piezas encastren: la PASO nacional que asoma es producto del quiebre interno.