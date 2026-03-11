A pesar de su desembarco frustrado en Migraciones, Valenzuela dijo que está “todo perfecto” con Karina Milei

SAN NICOLÁS.- Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense, ambos cargos en uso de licencia, buscó minimizar el freno a su designación al frente de una Agencia de Seguridad Migratoria decidido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En su paso por Expoagro, donde coincidió con la senadora Patricia Bullrich, con quien está alineado, sostuvo que habló con la hermana del presidente Javier Milei y que “está todo perfecto”.

“Hablé con Karina. Está todo perfecto con ella y con el Presidente. Con Sebastián Pareja estamos trabajando muy bien para generar la dirigencia que gobierne la provincia de Buenos Aires en 2027”, aseguró Valenzuela, que confirmó que asumirá su banca de senador provincial por la primera sección electoral.

“No me desplazaron de ningún lado, no asumí en ningún lado. Era una posibilidad que estudió el Gobierno. Yo, como un jugador del equipo, voy adonde más pueda aportar. Hoy, pensamos todos que es en la provincia de Buenos Aires, donde hay mucho que hacer. Hay que ganarle a Kicillof, hay que dar vuelta la página del kirchnerismo y del populismo. Con una experiencia de diez años (gobernó Tres de Febrero desde 2015 hasta 2025), ese es mi lugar”, aseveró.

El año pasado, Valenzuela se tomó licencia como intendente de Tres de Febrero y fue candidato a senador provincial por la primera sección electoral. Tras ganar una banca, pidió licencia también en el Senado provincial. Iba a asumir al frente de una nueva estructura, la Agencia de Seguridad Migratoria, bajo la órbita de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Tal como dio cuenta LA NACION, la creación de esa estructura quedó frenada por orden de Karina Milei.

Valenzuela buscó destacar que tiene buena relación con todos los eslabones de la cadena libertaria involucrados en la decisión sobre su cargo frustrado. “Lo de Migraciones es una definición que toma el Presidente con la ministra Monteoliva, con quien tengo muy buena relación”, resaltó.

Entre otras definiciones, Valenzuela dijo que está “más integrado que nunca” a La Libertad Avanza. “Mi lugar es la provincia de Buenos Aires”, acotó. “No veo los cargos como trampolín político”, dijo cuando le consultaron si el cargo en el que pretendía asumir era un salto previo para una candidatura a gobernador bonaerense.

Enfocado en subrayar que no haber sido designado al frente de la agencia no afecta su vínculo con el Presidente, Valenzuela contó que chatea con Milei “todas las semanas” y adelantó que el jefe del Estado escribió el prólogo de un nuevo libro suyo, sobre el pensamiento económico de Manuel Belgrano.

El intendente y senador compartió con Patricia Bullrich parte de la visita de la senadora a Expoagro, la muestra agroindustrial que se extenderá hasta el viernes en esta ciudad. Estuvo con ella en la carpa institucional, durante un diálogo con las autoridades de la exposición. Bullrich llegó a San Nicolás acompañada por varios senadores de LLA, como Bartolomé Abdala (San Luis), Emilia Orozco (Salta), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), Francisco Paoltroni (Formosa), Mario Cervi (Neuquén) o Vilma Bedia (Jujuy).

Bullrich rechazó opinar sobre el desembarco fallido de su aliado en la estructura del Gobierno. Afirmó que visitó Expoagro para puntualizar aspectos de la ley de reforma laboral que benefician al sector agropecuario. Fue un punto que, en rigor, profundizó el senador Cervi.

En el diálogo que mantuvo con las autoridades de la exposición agropecuaria, les remarcó que las empresas del sector, o los particulares que tengan empleados, “pueden armar su FAL”, por el Fondo de Asistencia Laboral que la nueva ley habilita para afrontar las indemnizaciones. Les adelantó también que el oficialismo en el Senado impulsará proyectos para simplificar sociedades y combatir las usurpaciones.

La exministra de Seguridad recorrió la muestra y fue muy solicitada por el público, que le pedía fotos, a las que accedió. También participó de algunas videollamadas, como la que hizo con visitantes brasileños de la exposición.

Este miércoles fue un día de fuerte presencia libertaria en Expoagro. Además de Bullrich, Valenzuela y Victoria Villarruel (hoy apartada de LLA), estuvo el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, quien no descartó volver al ruedo político. “Estoy en La Libertad Avanza, respeto al Presidente y soy amigo de él. Eso no quiere decir que no tenga intenciones políticas de aquí en adelante”, señaló.