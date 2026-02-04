El Gobierno confirmó a Diego Valenzuela al frente de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó este miércoles que el exintendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, integrará una nueva Agencia de Seguridad Migratoria que creará el Gobierno de Javier Milei y se dedicará al control fronterizo. Según pudo saber LA NACION, el actual senador bonaerense estará al frente de la futura agencia.

“La Dirección Nacional de Migraciones, hace mes y medio, dos meses, se incorporó al Ministerio de Seguridad Nacional. Y esto era algo que veníamos planteando hace muchísimo tiempo. No es gratuito que se integre a Seguridad precisamente por esto, porque hace parte de la política de seguridad nacional y estamos conformando lo que vendría a ser una futura agencia de seguridad migratoria“, indicó en diálogo con radio Mitre.

La Agencia de Seguridad Migratoria será la tercera agencia del Ministerio de Seguridad Nacional, junto con la Agencia Federal de Emergencia y el Registro Nacional de Armas.

Monteoliva aclaró sin embargo que todavía Valenzuela “no ha sido nombrado” pero que “la idea es que se incorpore al equipo una vez que salga el decreto”.

“Después, abajo, sigue toda la estructura de Migraciones como viene funcionando hasta ahora”, sumó.

El exintendente dejó su cargo en diciembre y asumió de manera interina el municipio de Tres de Febrero el primer concejal Rodrigo Aybar. En octubre Valenzuela obtuvo un escaño en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, pero se pidió licencia al ser tentado con un cargo nacional por parte del Ejecutivo.

La nueva Agencia de Seguridad Migratoria -según indicó el Ministerio- optimizará la coordinación fronteriza, policial y la inteligencia migratoria para enfrentar amenazas transnacionales. “Dado que la región vive un escenario de violencia crítica y desplazamientos criminales, la protección de fronteras se vuelve un objetivo de Seguridad Nacional, no solo administrativo”, marcaron desde la cartera de Monteoliva.

El control migratorio, que históricamente estaba en la órbita del Ministerio del Interior, en noviembre pasó a la esfera de la entonces ministra, Patricia Bullrich, junto con el Registro Nacional de Personas, que, finalmente, tras un nuevo cambio de la Ley de Ministerios, regresó a Interior, ahora bajo la conducción de Diego Santilli.

El Gobierno tiene intenciones de reforzar el control migratorio. La metodología de algunos operativos en el que se expulsaron a ciudadanos extranjeros guarda similitudes con los procedimientos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, conocido por realizar redadas en comercios y espacios públicos para detectar a personas en infracción a la normativa migratoria. Sin embargo, en este caso, las actuaciones se limitaron a intimar a los extranjeros a regularizar su situación y no incluyeron expulsiones como resultado directo del procedimiento.