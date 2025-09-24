El presidente Javier Milei viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde pronunciará un discurso este miércoles 24 de septiembre a las 12:45 (hora argentina).

El presidente Milei se reunió el martes por la tarde con Donald Trump. Mediante su cuenta de la red social Truth, este último compartió un mensaje de apoyo al Gobierno: “El tan respetado presidente de la Argentina probó ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a velocidad récord”. El texto de redes sociales fue impreso y entregado a Javier Milei en mano.

El presidente Javier Milei mantuvo hoy un encuentro bilateral en Nueva York con Donald Trump

A qué hora habla Javier Milei en la Asamblea General de la ONU hoy

Javier Milei hablará a las 12.45 (hora argentina) en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su exposición, el Presidente ratificaría la alianza de la Argentina con Estados Unidos e Israel, sus principales socios internacionales, y la soberanía nacional de las Islas Malvinas, además de referirse a los regímenes de la región y conflictos internacionales.

Trump y Milei este martes en Nueva York Getty Images

Javier Milei en Estados Unidos: la agenda

El mandatario viajó acompañado por su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein. Luego de su discurso, el Presidente se reunirá con Kristalina Georgieva, titular del FMI. Este encuentro, con altas expectativas, se daría a las 15.30 (hora argentina).

Además, Milei recibirá el Global Citizen Award. La ceremonia de entrega, donde el secretario del Tesoro Scott Bessent le otorgará este reconocimiento, también tendrá lugar en Nueva York. El Atlantic Council, un think tank norteamericano, argumenta este galardón por el plan de reformas económicas que el presidente lleva adelante en la Argentina. En la misma ceremonia serán premiados el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El jueves 25, en tanto, el Presidente mantendrá un encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Luego asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith. Más tarde, mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman. A las 22 se estima que se embarque para regresar a la Argentina.



