Cuándo habla Javier Milei en la Asamblea de las Naciones Unidas
El Presidente se prepara para su segundo discurso ante la ONU para exponer su visión sobre los desafíos globales
El presidente Javier Milei viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Luego de su presentación, donde expondrá su visión sobre los desafíos mundiales, recibirá el Global Citizen Award por su plan de reformas económicas.
Cuándo habla Javier Milei en la Asamblea General de la ONU
El presidente Javier Milei tiene programado un viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Su discurso está previsto para el miércoles 24 de septiembre a las 12:45, para marcar su segunda presentación ante líderes mundiales.
Comitiva presidencial y agenda en Estados Unidos
El mandatario estará acompañado por su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.
Además de su participación en la Asamblea General de la ONU, Milei recibirá el Global Citizen Award. La ceremonia de entrega, donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le otorgará este reconocimiento, tendrá lugar en Nueva York. El Atlantic Council, un think tank norteamericano, justifica este galardón por el plan de reformas económicas que el presidente lleva adelante en Argentina. En la misma ceremonia, también serán premiados el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Encuentros confirmados y declaraciones previas al viaje
Está previsto que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, participe en la ceremonia de entrega de los reconocimientos, quien ya mantuvo un contacto telefónico con Luis Caputo para ratificar el respaldo del organismo a Argentina, tras los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires.
Este viaje se produce después de la gira de Javier Milei en junio, que incluyó visitas a Israel, Italia, España y Francia, donde se reunió con líderes como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron.
Javier Milei en Córdoba
Antes de su partida, el Presidente encabezó un acto por el 125º aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Durante su discurso, apuntó contra parte de la oposición, acusándola de querer “romper el equilibrio macroeconómico“ y advirtió que “violar la restricción del presupuesto no es gratis”.
Milei señaló: “Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo y cuanto más fuerte es el proceso de cambio, evidentemente la resistencia es aún muchísimo mayor”.
Enfatizó: “Violar la restricción del presupuesto no es gratis, por eso fue tan impactante como llegó la gente la idea de ‘no hay plata’. Todos lo padecemos regularmente y a la Argentina eso no le fue barato, haber violado sistemáticamente la restricción del presupuesto”. Tras su presentación, encabezó una convocatoria a la militancia libertaria en el Parque Sarmiento.
