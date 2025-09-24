Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 24 de septiembre
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal opera a $1410 para la venta; en tanto, el oficial se ubica en $1385 para la misma operación
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$4187,23. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
De cuánto fue la inflación de agosto
La inflación —podría decirse— sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%, unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado.
Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre, solo unos días antes de que se celebren las legislativas nacionales.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
Dólar: a cuánto cotizó ayer el blue, oficial, MEP, CCL y Tarjeta
- Dólar oficial: $1391,95.
- Dólar blue: $1410.
- Dólar MEP: $1401,07.
- Dólar CCL: $1415,08.
- Dólar Tarjeta: $1809,54.
