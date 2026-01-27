A qué hora habla Javier Milei en Mar del Plata

El presidente Javier Milei estará presente en la ciudad de Mar del Plata, como parte de las recorridas que realizará por el país a modo de agradecimiento con quienes lo acompañaron con el voto en la última elección. En esta ocasión, quienes residan o estén de vacaciones en este punto turístico y se pregunten a qué hora habla Milei en Mar del Plata, deben saber que se presentará en la noche del martes.

El aviso que anticipa la presentación de Javier Milei en Mar del Plata

El mandatario llegó a la ciudad balnearia el lunes y se presentará este martes 27 de enero a partir de las 19.30 horas, en el marco de la quinta edición de La Derecha Fest, un evento en el que habrá oradores libertarios y que tiene como finalidad acercarse a sus seguidores en lo que se denomina un “tour de agradecimiento”.

Milei estará presente esta noche en el parador Horizonte Club de Playa, al sur de Punta Mogotes. Aunque el evento está pautado para las 19.30 horas, se estima que el Jefe de Estado dé su discurso entrada la noche, ya que previamente disertarán Agustín Laje, Nicolás Márquez, Lilia Lemoine, entre otros, de acuerdo al anticipo que hizo La Derecha Fest en su cuenta de Instagram.

Javier Milei habló a sus seguidores en el paseo de la calle Güemes Mauro Rizzi

En lo que los seguidores libertarios llaman “el evento más antizurdo del mundo”, Javier Milei estará presente para convalidar su llegada a quienes lo acompañaron en las urnas en las elecciones legislativas de octubre del año pasado.

El encuentro en Mar del Plata es el segundo del año, ya que previamente el mandatario estuvo en el Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María, el pasado 16 de enero.

Sobre el discurso de Milei en Mar del Plata, el biógrafo presidencial Nicolás Márquez anticipó el temple de la alocución: “Milei es el alma mater: la inmensa mayoría va a ir a escucharlo a él”, y señaló que se verá a un presidente “más maduro, menos beligerante y más estadista”.

El mandatario será quien cierre el evento, y con el listado de oradores y la duración pautada de cada presentación, se estima que Javier Milei suba al escenario cerca de las 23 horas.

Según trascendió, el Presidente asistirá posteriormente al teatro para ver la obra de la comediante Fátima Flores, su expareja, y así culminará su segunda jornada en la costa atlántica, hospedado en el Hotel Hermitage.

Qué dijo Milei en su llegada a Mar del Plata

El mandatario estuvo el lunes por la noche en el paseo comercial de calle Güemes, en una recorrida que empezó a bordo de una camioneta y que culminó con un discurso ante cientos de seguidores.

Llegada de Milei al hotel Hermitage de MDQ

Allí dijo: “Vamos a cumplir todas las promesas de campaña antes de mitad de año” y puntualizó en el trabajo a lo largo del año en el Congreso. “Vamos a tener leyes de países razonables”, afirmó sobre los proyectos legislativos. Además, el Presidente criticó nuevamente a la casta y manifestó: “Se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”.

Milei estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la diputada marplatense Juliana Santillán y el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja.