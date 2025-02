A qué hora habla Javier Milei por el escándalo cripto

El presidente Javier Milei dará una entrevista este lunes 17 de febrero, en medio del escándalo por la promoción que hizo en X de una criptomoneda que se desplomó rápidamente y fue denunciada como una supuesta estafa.

Según trascendió, Milei aparecerá hoy en un encuentro grabado que será emitido en el programa ¿La Ves?, conducido Jonatan Viale en TN y que sale al aire entre las 20 y las 21.30. La expectativa por esta aparición es que será la primera del Presidente después del revuelo generado por $LIBRA, una criptomoneda que promocionó en sus cuentas de redes sociales —en su cuenta de X incluso estuvo como un tuit fijado por varias horas— como “un proyecto privado que se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina”.

Qué pasó con $LIBRA, la criptomoneda que promocionó Milei y que está denunciada como una supuesta estafa

El pasado viernes 14 de febrero por la tarde, la cuenta de X del presidente Javier Milei promocionó un supuesto “proyecto privado”, al que se presentó de la siguiente manera: “La Argentina liberal crece!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina”.

Más abajo, se adjuntaba el link a un sitio llamado -con una clara referencia al slogan presidencial- “vivalalibertadproject.com”, así como la dirección de una cuenta con la cual se podía comprar una criptomoneda asociada a esta iniciativa, cuyo nombre es $LIBRA.

El tuit de Milei, que más tarde borró Captura

Una vez que obtuvo la promoción del Presidente, que en su cuenta de X fijó el tweet sobre $LIBRA para que encabezara su perfil con más de tres millones de seguidores, su valor se disparó. En ese momento, cada token llegó a venderse por hasta cinco dólares, y la moneda llegó a una capitalización de 4000 millones de dólares en pocos minutos.

Pero poco después del espaldarazo presidencial, distintos usuarios asociados al mundo cripto ya lanzaban algunas alarmas respecto a $LIBRA: el dominio del sitio vivalalibertadproject.com había sido creado el mismo 14 de febrero, y la moneda que se promocionaba había sido creada tres minutos antes del posteo de Javier Milei.

Además, el 82% de los tokens estaba centralizado en un máximo de cinco billeteras digitales, las cuales tenían de esta manera una influencia determinante en el precio de este criptoactivo. Los riesgos se volvieron realidad cuando, después de que se transaccionaron 1500 millones de dólares, el valor de $LIBRA cayó hasta los veinte centavos, antes de desplomarse por completo.

Por esta dinámica, muchos de los afectados y conocedores del entorno hablaron de una posible estafa “rug pull” (”correr la alfombra” en inglés), un nombre metafórico que busca graficar la situación en la que quedan los inversores desprevenidos una vez que aquellos que manejaban la mayoría de los tokens drenan la liquidez de la misma y desploman su valor de capitalización. Según fuentes del Congreso, hubo unos 40.000 damnificados por la operación, que ahora es investigada por la Justicia. A partir de entonces, empezaron las preguntas acerca de quiénes estaban detrás de la operación que el Presidente respaldó en sus redes sociales.

El creador de $LIBRA, Hayden Davis, rompió el silencio en una entrevista

La pata tecnológica de la trama llegó hasta Hayden Davis y Julian Peh, dos figuras difíciles de rastrear, con responsabilidades que todavía restan definirse. Davis, dueño de la empresa Kelsier Ventures, afirmó ser “asesor del gobierno de Javier Milei en temáticas de ‘tokenización’”, y dijo respecto a su rol en $LIBRA: “Mi principal responsabilidad era asegurar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y una tesorería sólida para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto. Sin embargo, como asesor, hubo muchos factores fuera de mi control”. En este sentido, sostuvo que la principal responsabilidad en el lanzamiento del criptoactivo fue del gobierno argentino y de KIP Protocol, la empesa de Peh, que a su vez descargó la responsabilidad del lanzamiento sobre Davis en un comunicado: “El lanzamiento del token y la creación de mercado estuvieron completamente a cargo de Kelsier Ventures, representada por Hayden Davis, los iniciadores del proyecto”.

Durante varias horas, el tuit acerca de $LIBRA siguió fijado en el perfil de Javier Milei, hasta que finalmente lo eliminó y dio una primera argumentación en otro posteo en la red social de Elon Musk: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Sin embargo, los registros oficiales y de redes sociales que mostraron reuniones y fotos de Milei con Davis y Peh aumentaron las dudas acerca de la naturaleza de $LIBRA. Aunque un comunicado de la Oficina del Presidente buscó explicar estos encuentros, el Presidente podrá explayarse sobre este aspecto en la entrevista que se emitirá este lunes desde las 20 en TN.