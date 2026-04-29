¿Abren los supermercados durante el feriado del viernes 1° de mayo?
Los centros comerciales, en general, estarán cerrados; cuáles son las otras limitaciones durante el día de asueto
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Este viernes 1° de mayo es feriado nacional inamovible, por conmemorarse el Día del Trabajador, y los ciudadanos que tengan la inquietud de si abren los supermercados durante el feriado del viernes 1° de mayo deben saber que las grandes cadenas estarán cerradas por la jornada de asueto.
Aunque la actividad comercial de este rubro esté restringida en el territorio nacional, será posible encontrar alguna sucursal que funcione con personal y horario reducido.
A raíz de este asueto de carácter nacional se recomienda a los clientes anticipar sus compras para el día previo al feriado, o posponerlas para el sábado 2 de mayo, cuando ya funcionarán con normalidad.
A su vez, algunos comercios de cercanía pueden abrir sus puertas este viernes 1° de mayo, por lo que se recomienda, previamente, verificar la información publicada por cada local en sus canales oficiales.
En tanto, los shoppings y grandes centros comerciales permanecerán cerrados el 1° de mayo, aunque el funcionamiento puede variar según cada establecimiento, la región y la franja horaria del día.
Qué servicios están limitados este viernes 1° de mayo
- Administración pública: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas el viernes 1° de mayo.
- Colectivos: funcionarán con frecuencia de días feriados.
- Subte y premetro: tendrán el horario de domingo, lo que implica que la primera formación pasa a las 8 y la última hasta las 22, dependiendo la línea.
- Trenes: todas las líneas funcionan con cronograma de domingo, lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios.
- Bancos: las sucursales bancarias permanecerán cerradas el viernes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos, y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.
- Estacionamiento en CABA: está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.
- Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.
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