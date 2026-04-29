Este viernes 1° de mayo es feriado nacional inamovible, por conmemorarse el Día del Trabajador, y los ciudadanos que tengan la inquietud de si abren los supermercados durante el feriado del viernes 1° de mayo deben saber que las grandes cadenas estarán cerradas por la jornada de asueto.

El funcionamiento de los supermercados este viernes 1° de mayo AFP

Aunque la actividad comercial de este rubro esté restringida en el territorio nacional, será posible encontrar alguna sucursal que funcione con personal y horario reducido.

A raíz de este asueto de carácter nacional se recomienda a los clientes anticipar sus compras para el día previo al feriado, o posponerlas para el sábado 2 de mayo, cuando ya funcionarán con normalidad.

A su vez, algunos comercios de cercanía pueden abrir sus puertas este viernes 1° de mayo, por lo que se recomienda, previamente, verificar la información publicada por cada local en sus canales oficiales.

En tanto, los shoppings y grandes centros comerciales permanecerán cerrados el 1° de mayo, aunque el funcionamiento puede variar según cada establecimiento, la región y la franja horaria del día.

Los servicios limitados durante el feriado por el Día del Trabajador Victoria Nochevka - Shutterstock

Qué servicios están limitados este viernes 1° de mayo

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas el viernes 1° de mayo.

: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán el viernes 1° de mayo. Colectivos : funcionarán con frecuencia de días feriados .

: funcionarán con . Subte y premetro : tendrán el horario de domingo , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 y la última hasta las 22, dependiendo la línea.

y : tendrán el , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 y la última hasta las 22, dependiendo la línea. Trenes : todas las líneas funcionan con cronograma de domingo , lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios.

: todas las líneas funcionan con , lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios. Bancos : las sucursales bancarias permanecerán cerradas el viernes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos , y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

: las sucursales bancarias permanecerán cerradas el viernes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas , y estarán disponibles las herramientas online como el , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia. Estacionamiento en CABA : está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.

: está donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy. Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.