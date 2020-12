La Cámara baja dio media sanción al proyecto de legalización del aborto, con gran impulso del oficialismo, los diputados más jóvenes y la provincia de Buenos Aires, que sola logró compensar los votos opositores del norte del país Crédito: Maximiliano Vernazza / Prensa Diputados

Con 131 votos a favor, 117 en contra, seis abstenciones y dos ausencias, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de legalización del aborto, tras casi 20 horas ininterrumpidas de debate. Los mayores aportes de votos que apalancaron el proyecto del oficialismo fueron de la provincia de Buenos Aires, de los diputados menores a 60 años y del Frente de Todos.

Más de la mitad de los 70 diputados bonaerenses -sin contar al presidente de la Cámara, Sergio Massa- respaldó el proyecto del Poder Ejecutivo. Fueron 50 los legisladores de la Provincia que se pronunciaron a favor, un número que permitió contrarrestar los votos opositores del norte del país, que fueron 49, dado que, en la región norteña, la mayoría rechazó la ley.

Los diputados de la ciudad de Buenos Aires también hicieron su aporte, con 15 votos a favor, a pesar de la abstención de la diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica) y el diputado José Luis Patiño (Pro), quien se pensaba que votaría en línea con la corriente verde. "Siempre estuve y estoy a favor de la despenalización, pero entendiendo como despenalización el sacar el Estado de encima de la mujer y de encima de los médicos, que acompañan a la mujer en ese proceso; pero este proyecto no tiene nada que ver con eso. No es una retirada del Estado para dar más libertad, sino es un avance del Estado en las decisiones personales, y un avance brutal en el ejercicio de la profesión médica", dijo Patiño, durante su exposición, y agregó: "Lo que vamos a votar esta noche considero que es una mala ley".

"Si una acción política se emprende con el objetivo de acumular poder para construir una sociedad a medida, como creo que es lo que está sucediendo, siempre me encontrarán del lado de la resistencia, y solo puedo expresar esa resistencia a través de la abstención", concluyó el diputado porteño, uno de los seis legisladores en desentenderse de emitir su voto.

La Patagonia fue otra de las regiones en las que primaron los pañuelos verdes. De los 25 diputados que representan las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 16 celebraron la ley y 9 la rechazaron. En cambio, tanto en Cuyo como en el centro del país, los resultados fueron parejos: 8 a favor y 11 en contra, entre las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis; 19 a favor y 23 en contra, entre los cordobeses, pampeanos y santafesinos.

Rango etáreo

La mayoría de los legisladores que avaló el proyecto de ley tiene menos de 60 años. Si bien la brecha entre verdes y celestes se demostró mucho más amplia en los diputados de hasta 40 años -32 a favor, 13 en contra y una abstención-, el grueso de legisladores de la Cámara baja tiene entre 41 y 60 años y, por lo tanto, el aporte del sector fue más numeroso. En total, 103 diputados menores de 60 apoyaron el aborto legal -sobre un total de 184-, mientras que los votos positivos de los más adultos fueron 28 sobre 72. El diputado oficialista José Ignacio de Mendiguren, quien pertenece a esta última categoría, se ausentó de la sesión, y Julio Daniel Ferreyra, del mismo bloque, anunció sorpresivamente su abstención, al tomar la palabra, pasadas las 4.30.

"Hubiera sido lindo estar liberado de las presiones que he recibido para poder opinar libremente. El derecho a la vida no lo podemos negar. Hay vida desde el momento de la concepción y eso es indiscutible", dijo Ferreyra, tras advertir que recibió "todo tipo de amenazas" y fue acusado de "vender su foto a favor de la ley", por pronunciarse, también, a favor de las mujeres que se ven obligadas a recurrir al aborto. "A mí nunca me pudieron comprar", afirmó el diputado jujeño, y concluyó: "No estoy actuando libremente, y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas".

Entre los más jóvenes, el diputado de Juntos por el Cambio y exviceministro del Interior, Sebastián García de Luca, fue el único que mantuvo su indecisión hasta último momento, y, finalmente, emitió un voto a favor del proyecto de ley, sin participar del listado de oradores.

Sesgo político

En cuanto a los frentes políticos, como era de esperar, el oficialismo colaboró en concretar la promesa electoral del presidente Alberto Fernández. 83 diputados del Frente de Todos se proclamaron a favor de la ley del aborto y 32 la rechazaron. La contra a los oficialistas verdes la hicieron 70 legisladores de Juntos por el Cambio, tras una votación algo más pareja dentro del bloque, en la que otros 42 integrantes apoyaron el proyecto de ley, uno se abstuvo -Patiño- y otro estuvo ausente -Eduardo Cáceres (Pro San Juan)-. Minutos antes de la votación, pasadas las 6.30, la diputada santacruceña Roxana Reyes (UCR), que se había ausentado de la sesión por la muerte del menor de sus hijos, solicitó ser incluida en la votación y se pronunció en contra de la ley.

En el peronismo no kirchnerista y el socialismo, los diputados tomaron distancia de la línea oficial. De diez representantes, solo dos acompañaron al Ejecutivo: el bonaerense Eduardo Bucca (Partido Justicialista) y el santafesino Enrique Estévez (Partido Socialista). Los otros ocho -entre los que se encuentran Graciela Camaño y Alejandro Rodríguez-, votaron con el bloque celeste.

Por su parte, los únicos dos representantes de la izquierda, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano -quien asumió su banca durante la sesión, en reemplazo de Romina del Plá, por un acuerdo interno de rotación de legisladores-, expresaron su apoyo al proyecto. "Si llegamos a este debate nuevamente, es por aquellas mujeres que supieron construir un proyecto de autoría colectiva, y que no dejaron de presentarlo durante más de una década, a pesar de que este Congreso decidió dejarlo dormir en un cajón", indicó del Caño, y advirtió: "Vemos con mucha preocupación el hecho de que haya una objeción de conciencia institucional, porque si un centro médico tiene a todos sus profesionales objetores, no va a garantizar ese derecho. ¿Quién garantiza el traslado, que se cumpla, cómo se va a realizar? Y en muchas provincias donde obligan a las niñas a ser madres, ¿quién va a garantizar el derecho al aborto? Por eso señalamos nuestra oposición a esa modificación".

Instantes antes de la votación, del Caño pidió la palabra para realizar una última observación, y remarcó, pasadas las 7: "Como sostuvimos en los fundamentos en este recinto, no vamos a acompañar los artículos 10 y 11 referidos al tema de la objeción de conciencia institucional de hecho, que nos parece preocupante".

También con un resultado predecible, al discriminar el sexo de los 256 diputados -con el descuento de las dos ausencias de Cáceres y Mendiguren-, entre las mujeres, un 57% votó a favor del aborto y un 41% en contra. Por el contrario, el porcentaje de hombres que rechazó el proyecto -49%- fue mayor al grupo que lo apoyó -47%-, por una diferencia estrecha.

