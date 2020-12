Aborto. Silvia Lospennato: "Nadie más decidirá por nosotras"

Silvia Lospennato durante su discurso en la Cámara de diputados Crédito: Captuta HCDN

Así como ocurrió en 2018, la diputada nacional por Cambiemos, Silvia Lospennato, dio un enérgico discurso de cierre a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y recalcó la necesidad de legislar y "seguir luchando por la libertad y la igualdad" de las mujeres y niñas de decidir sobre sus cuerpos.

"En esta madrugada estamos cruzando la última valla para el reconocimiento legal pleno para el reconocimiento de la autonomía de las mujeres. Y lo estamos haciendo juntas, ninguna grieta pudo separarnos lo que hace años la política argentina no logra", comenzó Lospennato, quien en 2018 había sido ovacionada por sus palabras.

Tras agradecer al presidente Alberto Fernández por "cumplir con su palabra y enviar el proyecto" de ley para su tratamiento en el Congreso, recordó que fue el exmandatario Mauricio Macri "honrando su vocación republicana" quien "decidió no anteponer su decisión personal" para dar lugar al debate.

Luego, destacó: "Esta ley no es de ningún presidente ni de ningún gobierno, es una conquista más del movimiento de mujeres (...) Volvimos a este recinto y volveremos para reclamar nuestra autonomía. Si nos hubiéramos rendido, otros votarían por nosotras. La igualdad que todas disfrutamos, se lo deben a las mujeres que luchan (...) Hoy estaremos legislando por la igualdad".

Lospennato dijo que de 2018 a esta parte "no cambió nada", y que quienes están a favor de la legalización del aborto "legislan por la verdad" y que "la única verdad son los más de 300 mil abortos que se producen aunque lo condenan", que las diferencias pasan por quienes tiene capacidad de gestar y quienes no, quienes pueden recibir educación sexual y quienes no, las que pueden acceder a la salud integral y quienes no.

"Hoy, el derecho a elegir un plan de vida, lo tienen pocos. Queremos que cualquier mujer viva donde viva tenga ese derecho. La libertad es el gran valor de la vida humana (...) Hoy le vamos a devolver a las mujeres el derecho de decidir sobre su cuerpo. Nadie más decidirá por nosotras", dijo.

"Esta noche estamos inscribiendo nuestro nombre en la historia y reivindicamos a quienes luchan por autonomía económica y decisional", expresó.

