El presidente de la UIF viaja a Estados Unidos para intercambiar información sobre la AFA

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los Estados Unidos para intercambiar información sobre la causa AFA con el organismo equivalente de ese país, la Red de Control de Delitos Financieros, conocida como la Fincen (Financial Crime Enforcement Network).

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de la UIF, que detallaron que el desembarco de Starc en Estados Unidos será durante los primeros días de enero de 2026. La intención del titular del organismo encargado de prevenir el lavado de activos es interiorizarse sobre el caso AFA y entrecruzar datos con la Fincen, para así estar al tanto de qué información sobre operaciones sospechosas recolectaron en el exterior en esta causa en particular.

Es que los supuestos desmanejos en los fondos vinculados a la asociación del fútbol no solo son investigados en la Argentina, con distintas causas que tocan a lo más alto del poder de la entidad, sino también en los Estados Unidos.

La Justicia de ese país intervino tras los movimientos de TourProdEnter LLC, una firma desconocida que se convirtió en agente comercial de la AFA y que giró US$42 millones a cuatro sociedades sin empleados ni actividad comercial, tal como reveló LA NACION.

Mientras tanto, en la Argentina, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, está sospechado de ser el dueño en las sombras de una mansión en Pilar, que la Justicia cree que pudo haber adquirido a través de testaferros. También hay otra investigación que sigue los pasos de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por maniobras con el dólar blue y lavado de dinero.

La gestión Tapia-Toviggino al frente e la AFA está cruzada por las investigaciones judiciales x.com/ascensointerior

Según fuentes de la UIF, Starc busca darle una gestión “proactiva” al organismo y mantener los estándares que plantea el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recomienda compartir información entre países que detectan movimientos sospechosos sobre las mismas personas u organizaciones delictivas.

Desde que asumió en el cargo, en abril de 2025, esta es la primera vez que Starc va al exterior para un viaje de este tipo. La UIF es un organismo autónomo y autárquico, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Milei vs. Tapia

Por su parte, el Gobierno desde un inicio puso el foco en las actividades de la AFA.

Desde que asumió, el presidente Javier Milei eligió a Tapia como uno de sus enemigos políticos. Fue un férreo detractor de la decisión de darle a Rosario Central un campeonato que no estaba previsto y mostró un fuerte respaldo al accionar de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, que se opuso a esa decisión de la AFA.

Más allá de eso, en sus últimas declaraciones públicas, Milei evitó ahondar sobre el escándalo que se desarrolla en los tribunales y se limitó a decir que a Tapia y Toviggino los debe investigar la Justicia.