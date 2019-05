Abren la sucesión de Franco Macri

El padre del Presidente falleció el 2 de marzo último; dejó un testamento en el que nombró a sus hijos como herederos en partes iguales Fuente: Archivo

Diez días después de su muerte, los hijos de Franco Macri decidieron abrir la sucesión por los bienes de su padre. La decisión de la familia fue tomada por recomendación de sus abogados, que insistieron en dar ese primer paso formal para repartir los bienes y así llevar las riendas ante posibles negociaciones por el patrimonio del empresario, indicaron a LA NACION desde su entorno.

El padre del Presidente entregó un testamento a su escribano hace tres años, cuando su salud comenzaba a deteriorarse. El documento era tan simple como escueto, pero preveía una situación conflictiva que podría ocurrir en los próximos días. Franco, que falleció el 2 de marzo pasado, nombró como herederos en partes iguales a cada uno de sus hijos, según confiaron desde su entorno. Mauricio, Gianfranco, Mariano, Florencia se repartirían, cada uno, el 20% de sus bienes. El porcentaje restante será para los hijos de Sandra (ya fallecida): Franco (nieto) y Rodrigo Valladares Macri.

Franco Macri no incluyó en el testamento a Alejandra Macri (55 años), una hija no reconocida que la Justicia obligó a darle su apellido en 2003, tras una prueba de ADN. Quienes llevan adelante la sucesión del empresario no recibieron por ahora ninguna demanda, pero especulan que la mujer podría reclamar un porcentaje de los bienes de su padre.

Alejandra Macri, hija de una recepcionista, ya llevó su disputa a los tribunales en reiteradas ocasiones. El último reclamo ocurrió ante la negativa de su padre de reconocer su filiación; entonces ella demandó a Franco Macri y pidió una compensación económica. La Justicia avaló su reclamo, pero le exigió al empresario un pago simbólico.

"Nos preocupa las expectativas que puedan tener sobre el patrimonio de Franco", avisaron fuentes cercanas a la familia ante el posible reclamo de Alejandra. El empresario llegó a contar durante los 90 una fortuna personal cercana a los US$ 800 millones, según la revista Forbes. Era el momento de apogeo para Socma, con negocios como la automotriz Sevel y el desembarco de la telefonía celular con Movicom.

Aseguran que Franco Macri cedió las acciones de sus empresa (su principal activo) hace una década a sus hijos, una actitud que después copió su hijo Mauricio, cuando decidió ingresar a la política. El último movimiento en la firma familiar ocurrió cuando Mauricio Macri ya había desembarcado en la Casa Rosada: sus hijos también vendieron las acciones, que ahora están en manos de su tío Gianfranco, el hermano del Presidente.

Desde el entorno de Franco Macri aseguran que una racha de malos negocios que habría hecho en China y los pocos ingresos que tuvo durante los últimos años terminaron de licuar el patrimonio del empresario. Aun así, nadie se anima hoy a ponerle un número a su fortuna.

Más allá del posible conflicto con Alejandra, desde el entorno del empresario aseguran que el reparto de bienes se ejecutaría sin tensiones entre los hermanos mencionados en el testamento. La sucesión está en una etapa incipiente: todavía no se nombró a un administrador y recién la semana pasada fueron convocadas por primera vez las partes.

Por ahora también es un misterio qué bienes ingresarán en la sucesión. Las propiedades emblemáticas de los Macri no estarían en juego. La quinta Los Abrojos, que suele utilizar el Presidente, fue cedida en vida. Lo mismo ocurrió con la casona de la calle Eduardo Costa, en Barrio Parque, que aparece desde hace años en la declaración jurada del jefe del Estado. Esa casa se cerró después de su muerte y no volvió a abrirse. En cambio, el inmueble que tienen en Manantiales (Punta del Este), donde Franco Macri solía pasar fin de año y parte de sus vacaciones, sí entraría en el reparto de fondos, según informaron desde su entorno.