Macri: “La economía de China es más complementaria que Estados Unidos” para la Argentina

El expresidente Mauricio Macri afirmó que la economía de “China es más complementaria que Estados Unidos” para la Argentina y anheló “no interrumpir” el proceso de intercambio comercial con la potencia oriental.

“Yo logré mantener esa relación a pesar de la presión de (Barack) Obama, con buenas maneras, y de (Donald) Trump, que fue tremenda”, expresó Mauricio Macri, durante una entrevista con Seúl.

El expresidente recordó que durante su Gobierno le respondió a las autoridades de los Estados Unidos que iban a ser “mejores amigos”, pero que iba a mantener la relación con China.

La definición surge luego del anuncio de un acuerdo marco para avanzar en un entendimiento comercial entre la Argentina y los Estados Unidos.

El expresidente aludió a China en el marco de una entrevista sobre el libro Franco, un texto dedicado a la vida de su padre, Franco Macri.

El líder de Pro recordó que su padre fue uno de los primeros empresarios argentinos en abrir mercados en China.

“China es más complementaria que Estados Unidos para Argentina, necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos, Estados Unidos todo eso se lo produce”, explicó. Sin embargo, Mauricio Macri no cuestionó el entendimiento con los Estados Unidos que firmó el gobierno de Javier Milei.

El libro Franco, editado por Planeta, estará a la venta el 26 de noviembre y tiene una extensión de 224 páginas.

FRANCO



Hoy sale "Franco", el libro dedicado a la vida de Franco Macri: mi padre, mi maestro más influyente y también mi mayor antagonista. Lo escribí desde la admiración y el amor que un hijo puede sentir por quien le dio todo, pero también como un ejercicio de memoria emotiva… pic.twitter.com/4O7g81nXw1 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 13, 2025

“Mi padre, mi maestro más influyente y también mi mayor antagonista. Lo escribí desde la admiración y el amor que un hijo puede sentir por quien le dio todo, pero también como un ejercicio de memoria emotiva para intentar comprender a ese hombre colosal: un inmigrante italiano que se hizo a sí mismo, y que acertó y se equivocó como ningún otro. Es la historia de su capacidad para construir y, a la vez, de su tendencia a poner en riesgo lo que había logrado. Es la historia de aquello que aprendí de él y de lo que me tocó resistir”, resumió el extitular del Ejecutivo al anunciar la preventa del libro en redes sociales.