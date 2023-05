Acto del 25 de Mayo con Cristina Kirchner, en vivo: horario, funcionarios que asisten y los detalles, minuto a minuto

escuchar

13.20 Juan Gabois acusó a Sergio Massa de “extorsionar” al FdT

El precandidato a presidente por el Frente Patria Grande, Juan Grabois, negó que Cristnia Kirchner pueda manifestarle mañana su apoyo como aspirante a la Presidencia al ministro de Economía, Sergio Massa. “Cristina no va a hacer eso”, sentenció en declaraciones a Radio Con Vos y sostuvo que el líder del Frente Renovador “representa los intereses del 1% más rico de la población”, por lo que no contará con el acompañamiento de su espacio.

Por otra parte, se expresó en desacuerdo con los dichos de un funcionario de Massa -a quien no nombró- que lo cuestionó por haber criticado al titular de Economía. “Tiene un cargo público y gana un palo y medio por mes, es tu deber... " y agregó: “¿Sabés lo que es muy feo, que está sonando ahora? Y esto lo quiero decir con todas las letras: extorsionar a tu país con que si no te dan lo que vos querés electoralmente, lo podés dejar en una situación de caos económico. Eso que se empieza a decir entre líneas: ‘Si no me dan la candidatura única, y... yo no sé qué es lo que voy a hacer... capaz que no sigo siendo ministro’”.

13.00 Gabriel Katopodis: “Mañana arranca la campaña”

El ministro de Obras públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, dio una entrevista en Radio 10 en la que se refirió al acto de mañana.

“La plaza es nuestro lugar natural. La gente va a la plaza cuando tiene cosas importantes que defender y en este caso no solo escuchar a Cristina, sino convocarnos alrededor de la figura de Néstor, que fue uno de los dirigentes más importantes del peronismo”, manifestó el funcionario cercano a Alberto Fernández y analizó respecto de la expectativa por el discurso de la vicepresidenta: “A mí me parece que arranca la campaña, que mañana el peronismo termina de encolumnarse detrás de ideas y de propuestas que siempre son más importantes que las personas. Nos sobra tela para ser una Argentina grande”.

12.45 Lugar y hora del discurso de Cristina Kirchner

Lugar: Plaza de Mayo.

Hora: El acto está convocado a partir de las 16 horas del jueves 25 de mayo.

Cristina Fernández de Kirchner

12.30 Expectativa por el acto del 25 de Mayo que encabezará Cristina Kirchner

El acto por el 25 de Mayo que encabezará este jueves la vicepresidenta Cristina Kirchner genera expectativa en el oficialismo y en la oposición. La exmandataria será la principal oradora del evento, que comenzará a las 16.

Ayer, Cristina Kirchner y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, se reunieron con referentes del Movimiento Evita para “ultimar detalles” sobre el acto que tendrá lugar en el centro porteño, que coincide con los 20 años de la asunción del expresidente Néstor Kichner.

Hoy nos reunimos con el compañero Máximo Kirchner y con la compañera @CFKArgentina para ultimar detalles sobre el acto del 25 de Mayo.



Se cumplen 20 años de la asunción de Néstor y del comienzo de un proceso histórico que junto a Cristina nos permitió vivir mejor a la gran… pic.twitter.com/MZ9rDPzs1D — Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) May 24, 2023

La vicepresidenta será la oradora principal del acto, que contará con distintos sectores del Frente de Todos (FdT). Así se anunció la semana pasada tras una reunión que diversos representantes de la coalición de gobierno llevaron a cabo en la sede porteña del gremio mecánico Smata, donde el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque, fue el encargado de confirmar la participación de la exmandataria en el acto de mañana, convocado bajo la consigna “Argentina con Cristina”.

LA NACION