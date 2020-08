El actual titular de la cartera y su predecesor se cuestionaron mutuamente Fuente: Archivo

En medio de la tensión entre el Gobierno y la oposición de Juntos por el Cambio respecto de la cuarentena, el exsecretario de Salud de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein y el ministro de la cartera bajo la gestión de Alberto Fernández, Ginés González García, protagonizaron un cruce por las medidas oficiales respecto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por el coronavirus.

Rubinstein dijo que el ASPO que promueven el oficialismo nacional y provincial "por sí solo no elimina el virus" y aseguró que el Gobierno "se enamoró de la cuarentena". Esa postura despertó las críticas del ministro García, quien esta mañana, en diálogo con radio 10, a su vez opinó:"Algunos exfuncionarios hicieron un papel muy malo. No solo fue un pésimo ministro, sino que es un peor exministro"-

Por la tarde, Rubinstein brindó una entrevista al programa Pasaron Cosas, en Radio con Vos, donde expresó su descargo respecto de las palabras de García. "Lo lamento mucho, no es la primera vez que lo dice. Es desafortunado. No voy a entrar en una disputa personal, porque no tiene sentido. Lo que dice no es cierto, lo dije veinte veces, lo expliqué. El tema no pasa por eso. Sé que está presionado y preocupado por la situación. Honestamente creo que si reflexionara un poco no diría las cosas de esta manera", sostuvo.

"En primer lugar, es importante que diga que fui de las personas que inicialmente más apoyó la cuarentena. Propuse la cuarentena de la manera en que se dio, cuando se estaba vacilando, a principios de marzo. No es ideológico ni político. Apoyé la decisión del Presidente cuando se puso al hombro esto", destacó el exsecretario de Macri.

"La cuarentena es un recurso limitado. Lo que no se hizo, cuando se podría haber hecho, es preparar una contundente respuesta comunitaria. Se podría haber hecho y lo vengo diciendo desde fin de abril", añadió.

Y ejemplificó: "Los países que hicieron cuarentena estricta, acompañaron con un fuerte programa de acción comunitaria, y controlaron la epidemia con dos o tres semanas. La paradoja es que tenemos una cuarentena de cinco meses, con incumplimiento social progresivo que se ha resquebrajado por razones de índole económica, social y emocional".

El exsecretario aseguró que deben existir ciertas condiciones para la apertura de la cuarentena. "Hay que proteger a la población vulnerable. No es que uno dice que hay que salir de la cuarentena. No hay una opción binaria. No es salir o no salir. No soy crítico de la cuarentena. Creo que es un recurso que se agotó. Es palpable eso", expresó.

Y se preguntó: "¿Cómo sostenés y viabilizás una cuarentena que se alargue más de cinco meses? ¿Cómo hacés? Justamente, tenemos que ver de qué manera crear una solución más inteligente pensando en una realidad palpable".