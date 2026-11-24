El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó este martes las versiones sobre una supuesta salida del Gobierno del ministro de Economía, Luis Caputo, y las atribuyó a una “especulación mediática”.

“No es la primera vez que lo hacemos, y lo volvemos a hacer. Es uno de los ministros más importantes de este Gobierno. Su tarea habla de lo importante que es”, expresó Ravier en conferencia de prensa, y sumó: “Descartamos la especulación mediática de la salida de Caputo”.

Ravier negó versiones sobre una supuesta salida de Caputo: “Es uno de los ministros más importantes de este Gobierno”

Las versiones surgieron en medio de un tenso contexto económico, con el dólar oficial por encima de los $1600, el valor más alto del año, en su cuarto aumento consecutivo a partir de una mayor demanda por cobertura cambiaria. Además, el riesgo país alcanzó los 1106 puntos, en un nuevo valor máximo del año.

Ravier defendió la gestión y lo que llamó un “programa de estabilización exitoso”, que, aseguró, implicó una “baja del riesgo país” y un “ordenamiento de la macroeconomía”.

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“Este Gobierno recibió el riesgo país arriba de los 2500 puntos. Se ha ordenado la macroeconomía y llegamos a una fortaleza que se representó en una baja de 500 puntos del riesgo país hasta hace poco. Sabemos que hay un contexto global complejo de mucha incertidumbre, que se puede ver en la devaluación en Brasil y las proyecciones de crecimiento de Uruguay y Chile que se corrigen. Estamos ante un impacto del precio del petróleo que se duplicó”, justificó.

También se refirió a la inflación y sostuvo que el plan de estabilización hará que el índice de precios “siga bajando”, pero no con una constancia mensual. “Quizás no todos los meses, pero sí seguirá en un sendero a la baja. Tenemos que admirar la tarea que Caputo está realizando”, insistió.

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También respondió a consultas respecto a una posible recesión técnica y afirmó que no podrá conocerse hasta diciembre. “Estamos en un contexto más complejo. En el mes de julio fue de caída de actividad. Agosto fue positivo en actividad económica. Y septiembre también parece un dato positivo. ¿Hay recesión técnica? No lo podemos confirmar porque hay muchas definiciones", señaló.

“Veremos si en diciembre se confirma la recesión técnica que algunos esperan que se confirme hoy. Dicho eso, todos los analistas coinciden que 2026 va a ser un año de crecimiento. Y en un contexto tan complejo con shocks externos, decir que la Argentina todavía crece es un dato importante”, argumentó.

Por la tarde se conocerá el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que anticipa la evolución del PBI, y existe la posibilidad de que haya dos trimestres consecutivos de caída, lo que implica la definición técnica de recesión.

Incidentes en el Garrahan

El vocero presidencial también se refirió al conflicto que se registró por la mañana en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, donde las autoridades denunciaron que un grupo de sindicalistas sancionados, junto con dirigentes políticos y manifestantes ajenos a la institución, ingresaron por la fuerza al edificio y agredieron física y verbalmente al personal femenino de seguridad.

Delegados gremiales y militantes de izquierda protestan este martes en el Hospital Garrahan https://x.com/RominaDelPla

Ravier sostuvo que se implementarán medidas administrativas contra los involucrados. “Quería repudiar los hechos de violencia ocurridos esta mañana en el Hospital Garrahan. El viernes pasado se anunciaron sanciones a 38 sindicalistas que tomaron por la fuerza las oficinas de la dirección médica del Hospital el 31 de octubre de 2025. Fue un acto que interrumpió el normal funcionamiento del hospital y puso en riesgo la salud de cientos de niños. Esta mañana sindicalistas sancionados junto con personas ajenas a la institución volvieron a recurrir a la fuerza contra el personal de seguridad”, afirmó.

Sostuvo que los incidentes “pusieron en riesgo una vez más la salud de los niños y sus familias y la tarea de quienes deben garantizar la atención”.

“Un hospital pediátrico no es un escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos, ni atropellos sindicales. No permitiremos que se comprometa el funcionamiento del hospital donde se atienden a niños con las enfermedades más complejas del país. Se tomarán medidas administrativas correspondientes a estos nuevos hechos de violencia”, cerró Ravier.