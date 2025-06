Advierten que el Senado bonaerense ignoró su propio reglamento cuando aprobó las reelecciones ilimitadas

El martes pasado, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que habilita la reelección indefinida de legisladores, concejales y consejeros escolares. Con el empate 22 a 22 en la votación, la vicegobernadora Verónica Magario desempató en favor del proyecto. Sin embargo, ese procedimiento incumplió con lo dispuesto en el reglamento interno del propio Senado.

El artículo 102 del reglamento interno del Senado bonaerense, en vigencia desde septiembre de 2024, establece: “Si una votación se empatare, se abrirá una nueva discusión, se repetirá enseguida la votación y si se registrara nuevo empate, decidirá el voto del Presidente”.

Magario: "Mi voto es positivo"

Es decir que, ante un primer empate, el reglamento ordena una nueva discusión y una segunda votación.

Eso no se cumplió. Luego del empate 22 a 22, Magario desempató directamente. Lo hizo con una frase que buscó resonar con la historia parlamentaria reciente: “A diferencia de lo que pasó hace largos años en la Argentina, mi voto es positivo”. La referencia fue al recordado “voto no positivo” de Julio Cobos en el Senado Nacional en 2008.

El Senado habilitó la reelección indefinida de legisladores, concejales y consejeros escolares SENADO BA

Distintos senadores bonaerenses corroboraron a LA NACION el ahora evidente error reglamentario, pero prefirieron no hacer comentarios.

Haberse salteado una parte del procedimiento, sobre todo en un tema sensible como la reelección indefinida de representantes, deja abierta la puerta a cuestionamientos políticos, judiciales e institucionales.

Lo curioso, también, es que ningún senador bonaerense (particularmente aquellos que votaron en contra) haya caído en la cuenta del incumplimiento del reglamento para interrumpir la sesión y solicitar que se proceda con lo correspondiente. Curioso, además, que fue la propia vicegobernadora la que pidió consultar al texto reglamentario al molestarse porque la senadora Florencia Arietto estaba transmitiendo el debate en vivo por sus redes sociales.

Tampoco hay constancias de que algún senador haya cuestionado el procedimiento una vez advertida la irregularidad, ni con un planteo en la propia Legislatura ni con una denuncia judicial.

El irregular procedimiento deja un flanco abierto, aunque el reglamento no especifica consecuencias automáticas por el incumplimiento. Por un lado, podría alegarse que la violación de las reglas afecta directamente la legalidad del trámite parlamentario. Por otro, que la ausencia de cuestionamiento por parte de los senadores presentes produce una voluntad legislativa implícita, como sucedió cuando se suscitaron dudas sobre la cantidad de votos afirmativos en el Senado Nacional al aprobar el aumento de dietas. En esa ocasión, los videos del momento alimentaron la sospecha de que podría no haberse alcanzado el número necesario en una votación que no fue nominal.

Mientras tanto, el proyecto ya fue girado a la Cámara de Diputados bonaerense. Según deslizaron fuentes legislativas a LA NACION, la idea es darle tramite parlamentario exprés para que salga antes del cierre de listas en la provincia.

El Diputados se espera un nuevo debate, que se anticipa igualmente polarizado. Si se aprueba el texto sin cambios, la reelección indefinida quedará habilitada para legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Si lo modifica, deberá regresar al Senado, donde probablemente se reaviven las tensiones.

Ausencias llamativas

La sesión que aprobó las reelecciones venía cargada de tensión política. La iniciativa fue impulsada por el senador Luis Vivona (Unión por la Patria), quien defendió el proyecto con el argumento de que el límite de dos mandatos aprobado en 2016 había sido una intromisión del poder sobre el derecho del pueblo a elegir y de los ciudadanos a ser elegidos. Además, subrayó que ni la Constitución de la provincia de Buenos Aires ni la nacional contemplan topes a las reelecciones legislativas.

Pese a la disciplina del oficialismo, dos nombres desentonaron: la senadora massista Sofía Vanelli votó en contra y el senador Federico Fagioli, del Frente Patria Grande y vinculado a Juan Grabois, estuvo ausente. De haber estado presente y votado en contra, como se esperaba, el resultado habría sido distinto.

La aprobación contó con los votos de Unión por la Patria (excepto Vanelli), además de dos aliados clave: Marcelo Daletto (UCR + Cambio Federal) y los libertarios disidentes Carlos Kikuchi y Sergio Vargas. En la vereda opuesta estuvieron los bloques de Pro, otros radicales, La Libertad Avanza y el monobloque Derecha Popular. Silvana Ventura, del bloque Unión, Renovación y Fe, se abstuvo.