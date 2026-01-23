AFAGate: por primera vez un empresario se presentó ante la Justicia y explicó su papel en la maniobra

El empresario argentino Martín Eduardo Delloca se presentó ante el juez federal de Campana Adrián González Charvay para explicar su papel en la creación de una serie de sociedades en Miami que recibieron giros millonarios de los fondos de la AFA. Asistido por su abogado, Andrés Agustín Gramajo, Delloca manifestó su decisión de concurrir por “derecho propio” y con un “espíritu estrictamente colaborativo”.

En un escrito de cuatro carillas, al que tuvo acceso LA NACION, el empresario argentino, que también tiene nacionalidad estadounidense, sostuvo que su función se limitó a tareas administrativas y que no tuvo control sobre el dinero. Dijo que solo actuaba como “manager”.

“En los Estados Unidos el manager se limita pura y exclusivamente a ejercer un rol de gestoría, liquidador de impuestos y representante frente a cuestiones de carácter meramente administrativas que puedan dificultar el normal desenvolvimiento de la sociedad”, aclara en la presentación.

LA NACION reveló la participación de cinco sociedades “fantasma” creadas en el estado de Florida y con el mismo domicilio legal: la oficina 1130 “A” de la avenida Brickell número 848 de la ciudad de Miami.

AFA Virtual Liga

Esas sociedades emitieron once facturas, por un total de 3.745.090 dólares.

Previamente, la AFA ordenaba a los intermediarios pagar en presunta contraprestación por supuestos servicios genéricos como “campaña de marketing digital en redes de Internet” (Samtak y MS Innovation), “tercerización y consultoría de procesos administrativos” (Arcofisa), y “servicios de consultoría” (SCH Consulting y MLS Global).

Detrás de cuatro de esas sociedades “pantalla” (MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa y SCH Consulting) aparece Diego Martín Schrager, según constató LA NACION.

Se trata de un argentino de 48 años con domicilio en Suipacha al 1100 de la ciudad de Buenos Aires. En algunos documentos públicos se presentó como “empresario” y en otros como “comerciante”. Afronta problemas crediticios y comerciales −está en situación 3, “con problemas/riesgo medio”−, y llegó a estar en situación 5. Es decir, “incobrable”, de acuerdo a los registros que LA NACION consultó en el país.

En la Argentina, Schrager aparece vinculado a una sociedad de nombre casi idéntico a una constituida en Miami −Arcofisa SA− y preside además la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Libertador General San Martín Limitada, con domicilio legal en el piso 7 de la calle Reconquista 144 de la ciudad de Buenos Aires, en pleno corazón de la city porteña, donde funcionaría como “cueva”, que llevó adelante operaciones con Bybit Fintech, según las fuentes consultadas por LA NACION. Es decir, operó con una contratista de la AFA.

Detrás de la quinta sociedad, Samtak LLC, aparece otro argentino, de 46 años. Se trata de Darío Francisco Samaniego, con domicilio fiscal en Banfield, Lomas de Zamora, que también se presenta como “empresario” y aparece como accionista de Gurruchaga Inversiones SA, junto a Alan Esteban Rasumoff.

Tres de las cuevas involucradas funcionan en avenida Corrientes 456.

Schrager y Samaniego no son caras conocidas en la city porteña. Tampoco serían los últimos eslabones de la cadena. Hubo al menos otras cuatro “cuevas” adicionales en la ciudad de Buenos Aires por donde se movieron los fondos de la AFA. Tres en la avenida Corrientes número 456, en el edificio Safico; y una cuarta, en la misma avenida, pero a una cuadra de distancia, en el número 327. Y las cuatro mantuvieron un ida y vuelta continuo con Juan Pablo Beacon, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas.

Aunque no mencionó a esas sociedades, Delloca aclaró que no conoce la actividad de sus representados ni el origen de los fondos. Y destacó que lleva su actividad a través de la empresa Blue Max Partners Corp, que representa a más de mil empresas en todo el mundo.