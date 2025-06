Afiches de Cristina candidata y el primer spot de campaña en el que omiten uno de sus cargos más importantes

Pocas horas después de la confirmación de su candidatura a legisladora bonaerense, este martes se conoció el primer spot de campaña de Cristina Kirchner. El video fue publicado en redes sociales por la agrupación kirchnerista Nuevo Encuentro. Además, esta mañana aparecieron afiches en la ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano tras el anuncio que hizo anoche la expresidenta.

“Cristina Diputada”, decían los carteles. También aparecieron pintadas y pasacalles con esa leyenda. Uno de ellos apareció esta mañana sobre Avenida Figueroa Alcorta, con fondo celeste, y “Cristina” escrito en cursiva, como en su libro Sinceramente.

Carteles de Cristina Diputada el martes 3 de junio

El spot campaña fue publicado por la agrupación liderada por Martín Sabbatella. “Ella ya fue casi todo. Primera dama, senadora, presidenta”, comienza una voz en off femenina al enumerar los distintos cargos en la política de la exmandataria, pero omite su último rol, el de vicepresidenta en el gobierno de Alberto Fernández.

🤍✌️ A la elección de septiembre vamos con #CristinaDiputada, es por vos.#QuieroGanarLaTercera pic.twitter.com/9r13w7Cgnv — Nuevo Encuentro (@NuevoEncuentro_) June 3, 2025

Con distintas imágenes de la extitular del Ejecutivo y de la militancia, el relato continúa: “Podría estar en casa disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho nunca se jubila de la historia. ¿Diputada? Sí, diputada".

“Porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades, porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande”, dice la voz en off a modo de justificación de la candidatura de Cristina Kirchner.

Tras ello, apunta directamente contra el gobierno de Javier Milei. “Porque cuando Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye”, agrega.

A medida que el video muestra más imágenes de la expresidenta en distintos encuentros con la militancia, la voz sigue: “No es por ella. No lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más”. Cuando menciona “ambición”, puede ser un mensaje hacia aquellos opositores que aseguran que al haber ocupado cargos importantes, su candidatura a legisladora provincial demuestra que perdió capital político. Incluso, anoche en su entrevista con C5N, la expresidenta insistió: : “Esos piensan en la política como un escalafón. [Jorge] Capitanich fue tres veces gobernador, jefe de Gabinete y fue candidato a Intendente en Resistencia para que el peronismo ganara en Chaco. Hay que dejar de lado las mezquindades y el ego. Hay que ser oportunos. Pienso la política de ese modo”.

Cristina Kirchner en C5N

“Por los que resisten hasta con hambre, por las que luchan con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país justo. Es por vos. Y cuando todo se derrumba ella sigue a nuestro lado. Con lucha, con corazón, con voz”, cierra.

Durante la entrevista el lunes por la noche, respecto de qué la motiva a participar en estos comicios, dijo: “Veo la necesidad que tiene la gente. Hoy seguía el tema de La Salada. Estamos ante un Gobierno que es contradictorio. El Presidente dice que los empresarios que evadieron son héroes nacionales. Y resulta ser que al mismo tiempo va y clausura La Salada porque son informales y no tributan. ¿Por qué libertad para los ricos y no para los pobres? Hoy la gente pedía trabajo”.

Y ante la posibilidad de quedar inhibida de ejercer cargos públicos si se ratifica su condena en la causa Vialidad, la exsenadora expresó: “Presa o muerta. Nada puede detener las decisiones que vos tenés que tomar”.

Cristina Kirchner confirmó su candidatura en plena disputa con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Ayer se manifestó expresamente en contra del desdoblamiento de la elección provincial [7 de septiembre] de la nacional [26 de octubre]. “Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento. La Provincia fue gobernada por todos y nunca se desdobló. Y son muchas las personas que van a votar en un lapso de dos semanas, que tienen que decidir entre diputados provinciales y nacionales. Sin embargo, no le pediría jamás a un gobernante que cambie una decisión, si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión”, advirtió, apuntando a la resolución de Kicillof.

Esto lo dijo además después de que el sábado el mandatario provincial se le plantara a su exjefa política en lo que fue su primer acto de campaña con su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, una agrupación conformada por varios intendentes y dirigentes peronistas que no están alineados con La Campora, algo que podría dificultar una lista de unidad, mientras que en paralelo Pro y La Libertad Avanza irán juntos en el distrito.