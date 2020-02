La AFIP pide que no le den a Fariña los beneficios de los arrepentidos

La AFIP pidió una pena de 5 años para Leonardo Fariña Fuente: Archivo

Ya terminó con su esposa vedette y dejó los autos de lujo, pero Leonardo Fariña todavía genera polémica. Motivó ayer, en pleno juicio oral por el caso conocido como "la ruta del dinero K", la primera deslegitimación oficial del Gobierno para los arrepentidos que complicaron a funcionarios kirchneristas.

Durante su alegato como querellante, la abogada de la AFIP se frenó para aclararle al Tribunal Oral Federal N°4 que la pena que pediría contra Fariña no sería modificada en lo más mínimo por la información que ofreció como arrepentido. "Su aporte no fue trascendental. Lo aportado ya había sido probado con otros elementos", aclaró la representante de la AFIP. Inmediatamente después pidió una condena a cinco años de prisión como coautor de delitos de lavado de dinero.

No es la primera vez que Fariña es atacado desde que se convirtió en arrepentido, en abril de 2016, y complicó a Lázaro Báez, pero también apuntó contra los Kirchner. La última acusación promovida desde el kirchnerismo estuvo vinculada a la difusión de unos correos electrónicos con los que supuestamente el gobierno de Mauricio Macri habría adoctrinado a Fariña para declarar ante la Justicia.

Remera negra escote en "V" y jeans chupines, Fariña esperaba el pedido de la pena de la AFIP entre un ejército de abogados cuando escuchó la interrupción del alegato y un murmullo por la aclaración con respecto a su condición de arrepentido: "Yo me atengo a lo que pasó en este juicio. Hace dos semanas, la AFIP primero dijo que me valoraban como arrepentido. No entiendo cómo al momento de merituar la pena resulta que mi aporte no fue trascendental. Es evidente que hay una incoherencia. Esto lo vieron hasta mis enemigos", dijo ante la consulta de LA NACION.

El descontento con el alegato de la AFIP no fue sólo de Fariña. "No se entendió qué quisieron hacer. Basaron buena parte de la exposición en lo que aportó Fariña, pero después dijeron que su aporte no fue esencial", dijo una fuente de la investigación que presenció las dos audiencias de alegato.

Fariña está acusado de haber formado parte de una banda que se dedicó a ocultar dinero ilícito, sacarlo del país a través de la financiera conocida como "La Rosadita" y darle apariencia lícita después de hacerlo pasar por distintos paraísos fiscales a través del uso de complejas herramientas financieras hasta terminar en un fideicomiso cuyos beneficiarios finales eran los hijos de Lázaro Báez.

Después de presentarse como arrepentido, Fariña ingresó al programa de testigos e imputados protegidos del Gobierno, utilizado para darle protección a imputados en riesgo. Pero tras la victoria del Frente de Todos en las últimas elecciones, Fariña dejó el programa para intentar hacer una vida más normal, dijeron desde su entorno. Ahora, el primer arrepentido contra funcionarios kirchnerista espera su condena en "la ruta del dinero K".