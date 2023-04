Agrupaciones aliadas al Gobierno protestaron en el Ministerio de Economía por la suba de la pobreza

escuchar

Dispuestos a tomar distancia del Gobierno, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras agrupaciones gremiales y sociales enroladas en la CTA Autónoma (CTA-A) activaron hoy una protesta en el Ministerio de Economía en reclamo de la reapertura de las paritarias, el pase a planta permanente de 30.000 contratados y para denunciar un ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El acto central se desarrolló en las puertas del ministerio que encabeza Sergio Massa. “Necesitamos medidas concretas y urgentes por parte de Gobierno Nacional para paliar la gravísima situación de retraso en el ingreso de los sectores populares”, sostuvo Hugo Godoy, secretario General de la CTA-A y uno de los impulsores de la movilización de hoy, que reunió a viejos aliados del Frente de Todos, como Esteban Castro, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y a Oscar de Isasi, referente estatal bonaerense que comulga con la gestión de Axel Kicillof.

“En la Argentina están creciendo la pobreza y el hambre, mientras el Fondo Monetario Internacional aplica su plan de ajuste fiscal, esencialmente inflacionario y recesivo para la economía”, dijo Godoy. Y agregó: “El Gobierno debe cumplir con su mandato originario, el de enfrentar la estafa que Macri y el FMI impusieron al pueblo argentino. Hoy repiten lo mismo que hicieron los que se fueron, en lugar de hacer lo que les pidió el pueblo con su voto”. De esta manera, Godoy marcó su distanciamiento del oficialismo, con el que había tenido gestos de acercamiento hasta no hace mucho tiempo.

La protesta camino al Ministerio de Economía Prensa CTA Autónoma

“A pesar de las razones contundentes, con cada vez más pibes y pibas en las calles, necesitamos generar la fuerza para lograr los objetivos que nos hemos propuesto, y por eso quiero saludar a los miles y miles de compañeros y compañeras que hoy marchamos para advertir que no estamos dispuestos a soportar un ajuste en este presente ni en el tiempo que viene”, planteó el secretario general de la CTA y ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi. Y agregó: “Queremos el mandato fundacional del Frente de Todos, ese mismo que lo convirtió en gobierno, y por el cual trabajamos tanto en su momento”.

El secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, en tanto, apuntó contra Massa por el acuerdo con el FMI. “El FMI busca romper nuestro humanismo, nuestra capacidad de organización. Esa es la necesidad actual del Fondo Monetario Internacional, y eso es lo que no estamos dispuestos a permitir. No lo intenten porque no lo van a lograr”, dijo.

En paralelo, la conducción de ATE nacional, uno de los gremios que tallan en la administración pública, reclamó que se concreten los 30.000 pases planta a los que se comprometió el Gobierno. También exigió la reapertura de la paritaria. Con la última actualización salarial, los sueldos de los estatales tuvieron un aumento de 97% anual y la renegocación está prevista recién para mayo. Lo que exige ahora ATE es que la revisión se adelante un mes.

LA NACION

Temas Cortes y piquetes