Agustín Rossi se refirió a los modos del Gobierno para anunciar los cambios de Gabinete: “Elegante no es”

En el primer fin de semana tras los cambios de Gabinete anunciados días atrás, la remodelación más fuerte hasta ahora de la administración de Alberto Fernández, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, habló sobre la reconfiguración de la cartera económica con la llegada de Sergio Massa como “superministro” y además se refirió a los modos del Gobierno para anunciar a sus funcionarios las modificaciones.

Rossi, anterior ministro de Defensa, reemplazado en agosto del año pasado por Jorge Taiana, hizo alusión a cómo conocieron que cambiaban de puesto dentro del Gobierno Silvina Batakis, exministra de Economía, Daniel Scioli, exministro de Producción, y Eduardo Hecker, expresidente del Banco Nación.

“No son a veces las cuestiones más elegantes, pero cuando uno pertenece a un proceso político y se siente engranaje dentro de una construcción más colectiva es más fácil de entender y de procesar”, destacó Rossi en diálogo con la radio La 990. Tras ello agregó: “No es un problema con uno. La política a veces exige determinadas decisiones que pueden afectar en términos personales, inevitable es que uno pueda sentirse mal… Pero en el caso de Silvina, de Scioli, mi caso en 2021, me parece que uno, como tiene tantos años de pertenencia y ha participado de la vida política del espacio, puede entenderlo en el marco de esta construcción colectiva”.

“Lo importante no son las apersonas. Ahora si me dicen si es elegante, no, elegante no es”, insistió.

Asimismo, el funcionario dio su opinión sobre el paso por el Gobierno de Silvina Batakis, quien estuvo al frente de Economía solo 25 días, en los que incluso viajó a Estados Unidos para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, y al intentar explicar por qué fue tan corto, remarcó que se trató de una medida tomada en emergencia.

“Yo creo que estábamos en un momento de muchísima turbulencia y que cuando los momentos son de mucha crisis los procesos viajan a velocidades más importantes. Ante lo inesperado que fue la renuncia de Martín Guzmán, el Presidente tomó una decisión acertada”, dijo sobre el nombramiento de Batakis entonces.

Luego sumó: “Todos valoramos muchísimo lo que hizo al frente de Economía pero cuando se posicionó [Alberto Fernández] para evaluar qué era lo que más necesitaba la gestión, en esa valoración inteligentemente el Presidente dijo que hay que dar más poder al Gobierno. ¿Dónde tenemos más poder? En la cohesión del Frente de Todos. Por eso decidió que se exprese en el Gabinete, ahí está tomada la decisión”.

De nuevo sobre la llega de Massa al Gobierno con un ministerio unificado de Economía, que como solía ser años atrás también maneja las aéreas de Producción y Agricultura, Rossi dijo que con esta decisión, que también fue consensuada con la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo que el Presidente busca brindar más fortaleza a su administración.

“Si había que fortalecer la gestión lo que había que hacer era apalancarse en esa cohesión novedosa y que eso se exprese en el Gobierno. Creo que no había mejor manera que con la llegada de Massa en un lugar de preponderancia”, indicó el titular de la AFI.

Por último, y luego de volver a señalar que la salida de Martín Guzmán, anterior ministro de Economía, no había salido prolija por su parte, Rossi apuntó a los primeros pasos que deberá dar Massa frente a esta remodelación y a las principales preocupaciones que tiene en estos momentos el Gobierno.

“Hay que tranquilizar la economía, hay que salir de estas semanas de intento de corrida cambiaria que quería provocar fuertemente una devaluación. Por suerte esta última semana las cosas se empezaron a controlar, el anuncio de la llegada de Sergio también generó un descenso de los dólares financieros y paralelos, que aunque este último se mueve poco tiene impacto en la vida de los argentinos”, dijo y continuó: “Hay que generar estabilidad. Después están los desafíos pendientes: una política de precios y una política de ingresos, por sobre todas las cosas”.

Para cerrar, se refirió al aumento de precios registrados en las últimas semanas y destacó que si bien los indicadores de los dólares paralelos comenzaron a bajar, eso no se verá reflejado en los números que subieron días atrás.

“La corrida o el intento devaluacionista lo que genera es un reacomodamiento de precios que perjudica al conjunto de los argentinos. Hay un sector que especula o intenta cubrirse de algo que supuestamente va a pasar y después si no pasa, esos precios no se contraen”, afirmó.