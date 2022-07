Mauricio Macri criticó una protesta que generó destrozos en Lanús y auguró: “Esto se acaba en 2023″

Mauricio Macri criticó este viernes una protesta de trabajadores municipales en Lanús, que terminó en destrozos y en serios incidentes. “Esto se acaba en 2023 ″, afirmó el expresidente, quien compartió las declaraciones del intendente de ese municipio, Néstor Grindetti, en rechazo a una movilización contra el municipio.

En su mensaje, Macri, que no descarta una candidatura, expuso nuevamente su visión sobre un probable triunfo de la coalición opositora en el próximo año, más allá del complejo escenario del país. El posteo recibió 8500 likes y más de 2400 retuits en Twitter.

Esto en el 23, se acaba https://t.co/uelq5a06fi — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 29, 2022

El fundador de PRO respaldó a través de la publicación al jefe comunal de Juntos por el Cambio, quien afrontó este viernes una protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense y del Sindicato de Trabajadores Municipales, que exigieron la devolución de los días descontados por un paro realizado en reclamo de aumentos salariales.

A través de Twitter, Grindetti cuestionó el accionar y difundió fotografías que muestran vidrios rotos del edificio. En este contexto, consideró que se trató de “un grupo de inadaptados que el único propósito que tienen no es discutir paritarias sino romper todo y joderle la vida a los demás ”. “Una metodología violenta y vetusta”, añadió.

Y profundizó: “A mí no me van a mover un centímetro de esta manera. Podemos dialogar todo lo que haga falta, pero no se olviden que estoy acá para que los vecinos de Lanús reciban un servicio acorde al que merecen. A mí no me van a llevar a las patadas”.

Hubo daños en la sede del municipio de Lanús como resultado de una protesta sindical. @nestorgrindetti

Mientras el municipio responsabilizó a los manifestantes por los incidentes, ATE denunció “represión” cuando intentaban entregar una nota a las autoridades con sus peticiones. “Venimos a decir que nos devuelva los descuentos de compañeros que hoy ya no tienen para comer y nos reprime con la policía”, sostuvo el secretario gremial de ATE Buenos Aires, Juan Murgia.

El sindicato rechaza el aumento del 40% en tramos que otorgó inicialmente el intendente, al que se sumó un incremento adicional de 11%, según comunicó. Ante la suba inflacionaria, reclaman una suba del 60%.

Los gremialistas realizaron un paro de actividades el 7 de junio en medio del conflicto, no obstante, denunciaron que en el último recibo varios empleados sufrieron fuertes descuentos. Desde el municipio, en tanto, condenaron las acciones violentas y se mostraron abiertos al diálogo.