Un intendente cercano a Cristina Kirchner propuso expropiar la producción de soja para “profundizar” el modelo

Mientras el Gobierno busca incrementar el ingreso de divisas por las exportaciones, los distintos sectores del Frente de Todos debaten miradas para enfrentar la falta de dólares. En ese sentido, el intendente de Pehuajó, estrechamente ligado a Cristina Kirchner, reclamó profundizar el modelo y lanzó una controvertida medida: “expropiar” la producción de soja.

“Tenemos que hablar de emergencia económica. Tenemos que empezar a hablar no de expropiar un campo, pero si aquello que es renovable como la soja. Tenemos que profundizar un modelo ””, afirmó el jefe comunal Pablo Zurro en declaraciones a El Destape Radio.

Cristina Kirchner se reunió con Pablo Zurro semanas atrás.

La declaración de Zurro tiene lugar en la misma semana en la que el Banco Central anunció la implementación de un llamado “dólar soja” para favorecer la liquidación de la cosecha antes del 31 de agosto. A través de esa medida, el BCRA espera captar 2500 millones de dólares, según reconoció su titular, Miguel Pesce.

Zurro cuestionó este viernes la medida de incentivos hacia los productores y consideró que el Estado “tiene que tener un poder real”. “Cuando vos tenés las cosas resueltas, tenés que avanzar”, esgrimió y aseguró que se debe avanzar en políticas de “redistribución de la riqueza”. “ El derrame es un asco ”, acotó.

No se trata de la primera declaración del jefe comunal de Pehuajó respecto de la soja que genera polémica. Tres días atrás, ya había planteado la posibilidad que Alberto Fernández firme un decreto de necesidad y urgencia para “obligar” a los productores a liquidar la cosecha. El dirigente le había pedido a la Casa Rosada tomar medidas “con más coraje”.

“Están dudando en liquidar o no liquidar la soja y me parece que se tendría que sacar algún Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para obligarlos a liquidar la soja porque el país está en un momento muy complejo y si en ese momento muy complejo los que más tiene no quieren poner nada me parece que estamos equivocados”, había afirmado a FM La Patriada.

El jefe comunal de Pehuajó se reunió con Cristina Kirchner a finales de junio en una de las oficinas del Senado. En ese encuentro, según se difundió, el intendente le llevó la propuesta de trasladar el control de los planes sociales desde los movimientos sociales a los intendentes, una propuesta que la vicepresidente promueve con fuerza.

Pablo Javier Zurro se declaró "fan" de Cristina Kirchner. Archivo

“Con Pablo Zurro, Intendente de Pehuajó, que me acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo. Me contó que también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación”, informó Cristina Kirchner el 23 de junio. La medida generó un fuerte debate interno en el oficialismo y repercutió en protestas en la vía pública.

“ Con esta desocupación debería haber menos planes”, había afirmado semanas antes Cristina Kirchner durante un acto en Avellaneda organizado por la CTA. La exmandataria hizo hincapié entonces en el programa Potenciar Trabajo, que recibe 1,2 millones de personas en todo el país, en su mayoría a través de grupos piqueteros.

Zurro, que se declara “fan” de Cristina Kirchner, había tildado a Alberto Fernández de “machirulo” por negarse a consultar a la actual titular del Senado. “Yo creo que cuando Alberto escuche a Cristina tomaremos otra impronta porque Cristina es el reaseguro que los gobiernos nacionales y populares cumplan las expectativas que nosotros teníamos”, aseguró.