La batalla decisiva | Al menos siete frentes electorales se inscribieron para competir en las elecciones bonaerenses

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires recibía hasta las 24 de este miércoles las inscripciones de alianzas electorales para los comicios del 7 de septiembre. Se anotaron al menos siete frentes, entre los que están los que surgieron por los acuerdos entre La Libertad Avanza y Pro, y por el pacto peronista entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa.

La Libertad Avanza y Pro

La confluencia entre La Libertad Avanza y Pro se oficializó este miércoles, en una conferencia de prensa en el Hotel Libertador de la que participaron Karina Milei, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro. Se integrará con todos los intendentes del partido liderado por Mauricio Macri, aunque permanecen en duda cuatro de ellos (Pablo Petrecca, Diego Reyes, María José Gentile y Javier Martínez), quienes no acordaron con los referentes del presidente Javier Milei en sus regiones y podrían derivar en otras alternativas electorales, como las de María Eugenia Talerico, los hermanos Passaglia, o la tercera opción que conformaron peronistas disidentes, radicales, la Coalición Cívica y el GEN, entre otros espacios.

Montenegro, Santilli, Ritondo, Karina Milei, Pareja y Martín Menem, este miércoles, al oficializar la alianza de LLA y Pro Ricardo Pristupluk

Fuerza Patria

El peronismo acordó un frente, luego de meses de tensión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Se denomina Fuerza Patria. Lo integran el Partido Justicialista (que preside a nivel bonaerense Máximo Kirchner), el Frente Renovador (liderado por Sergio Massa) y partidos alineados con Kicillof, como el Frente Grande (de Mario Secco) o La Patria de Los Comunes (el sello político de los movimientos sociales). En total, son más de 20 los sellos que componen la coalición. Estarán dentro de ella Principios y Valores (Guillermo Moreno); Patria Grande (Juan Grabois); Kolina (Carlos Castagneto) y Nuevo Encuentro (Martín Sabbatella). También, el Partido de la Victoria, el Partido Comunista, el Partido del Trabajo y del Pueblo, Izquierda Popular, Nuevo Buenos Aires, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Partido Intransigente, Partido Federal y Libres del Sur.

El pacto se selló entre desconfianzas. Se estableció un esquema de apoderados cruzados (representantes de todos los sectores, con firmas condicionadas por el acuerdo de los restantes apoderados) y una junta electoral también acordada.

En las últimas reuniones, se discutían proporciones de candidaturas para las principales fuerzas y las formas en que se dirimirían también las postulaciones municipales, con la intención de que los intendentes definan las propias, sin habilitar colectoras. Un conflicto abierto, a pesar de las definiciones provinciales, está en Morón, donde el intendente, Lucas Ghi, y el exintendente Sabbatella sostienen un enfrentamiento sin acuerdo visible. El jefe comunal considera que debe hacerse cargo del armado de la lista a partir del acuerdo provincial, pero en el sector de su antecesor aseguran que ellos son el sector mayoritario y deben definir la nómina.

Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof Telam

Somos Buenos Aires

Se anotó una alianza de tercera vía que integran la UCR, Hacemos, sectores peronistas que no comulgan con La Cámpora ni con Kicillof, la Coalición Cívica, el GEN y otros partidos. Entre los dirigentes que integran esta alianza están Fernando Gray, Juan Zabaleta, Guillermo Britos, Julio Zamora, Emilio Monzó, Joaquín de la Torre y los radicales agrupados en las dos vertientes bonaerenses del partido (las que lideran Miguel Fernández, del sector de Maximiliano Abad, y Pablo Domenichini, del campamento de Martín Lousteau). El ala radical que representa el diputado nacional Facundo Manes firmó este entendimiento electoral, junto con el espacio del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Ambos se involucraron en el cierre de este miércoles. Intentarán que la prioridad en el armado de listas esté en los intendentes radicales y peronistas que conforman el frente.

Zabaleta, Britos, De la Torre, Zamora y Gray

Nuevos Aires

Los diputados bonaerenses Fabián Luayza y Gustavo Cuervo (Unión, Renovación y Fe) firmaron este frente, al que incorporaron a la intendenta radical de Adolfo Gonzáles Chaves, Lucía Gómez. Lo integran el Partido Renovador Federal y Unión Celeste y Blanco.

Gustavo Cuervo

Al filo del cierre exploraban conformar un frente liberal dirigentes como el senador bonaerense Carlos Kikuchi, que fue el armador político de Milei en las elecciones de 2023 pero hoy está afuera de La Libertad Avanza, y su par Sergio Vargas.

Potencia

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera María Eugenia Talerico presentó su alianza electoral. Denominada Potencia, está integrada por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), presidido por Fernando Mascetti, y por el partido UNIR, que encabeza el exdiputado nacional Alberto Asseff. Otros espacios de derecha, como Nueva Unidad Ciudadana, apoyan este armado, que se define como “antikirchnerista y contraria a armados políticos pocos virtuosos donde se reciclan los políticos de siempre”. Talerico será candidata en las elecciones nacionales de octubre.

María Eugenia Talerico @eugetale

Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U)

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores volvió a anotar su frente habitual, integrado por el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. No prosperó la incorporación del Nuevo MAS. Nicolás del Caño encabezará la boleta de diputados por la tercera sección electoral; Romina del Pla hará lo propio en la de senadores de la primera sección. Otros dirigentes que formarán parte de la lista son Néstor Pitrola, Pablo Giachello, Alejandro Bodart, Mónica Schlotthauer, Guillermo Pacagnini y Ana Paredes Landman.

Nicolás del Caño encabezará la boleta del FIT en la tercera sección electoral tomas-cuesta-8098 - LA NACION

Avanza Libertad

Es una coalición que repite el nombre del frente que compitió en 2021, con José Luis Espert como referente. La integran el Frente Federal y Unión Liberal (exUcedé).

Sin alianzas

En la oferta electoral bonaerense estará también la boleta de Hechos, un espacio político que presentaron los referentes de San Nicolás Santiago y Manuel Passaglia. Competirán solo en la segunda sección electoral (Manuel Passaglia encabezará la nómina de diputados provinciales) y en cada uno de los quince municipios que la conforman.

Santiago y Manuel Passaglia Soledad Aznarez

Habrá opciones de la izquierda por fuera del FIT, como la que presentará el Nuevo MAS, espacio que lidera Manuela Casteñeira, que afirmó en un comunicado que no recibió respuestas del FIT a su “propuesta de unidad en base a los resultados obtenidos por cada fuerza en 2021”. En este espacio, no descartaban conformar una alianza. Si no lo logran, igualmente competirán.

Manuela Castañeira Prensa Nuevo MAS

Sin conformar una alianza, el espacio de izquierda Política Obrera tendrá al exlegislador porteño Marcelo Ramal al frente de la boleta de candidatos a diputados provinciales por la tercera sección electoral y al dirigente sindical del sector Alimentación Pablo Busch como primer postulante a senador bonaerense por la primera sección.

Marcelo Ramal y Pablo Busch

Por fuera de las coaliciones quedaron, por ahora, los armados de intendentes vecinalistas como Arturo Rojas (Necochea) o Carlos Bevilacqua (Villarino), quienes se enfocarán en sus listas municipales con sus respectivos sellos: Nueva Necochea y Acción por Villarino.