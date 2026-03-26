Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El presidente Javier Milei se refirió a la resolución judicial que posterga el regreso de Agostina Páez a la Argentina y apuntó contra la diputada Marcela Pagano y el expresidente Alberto Fernández. El mandatario los calificó como “capaces de cualquier atrocidad por la ventajita política”.

Además comparó con la situación de la cuarentena de 2020: “Sin ir mucho más lejos, Golperto [una burla a Alberto Fernández por su denuncia por violencia de género], según Guzmán, estiró la cuarentena porque le medía bien en las encuestas. Esa locura nos costó 100 mil vidas adicionales. En un país mediocre hubieran sido 30 mil”.

Milei apuntó contra Pagano y Alberto Fernández