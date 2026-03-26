Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Milei apuntó contra Pagano y Alberto Fernández por el caso de Agostina Páez
El presidente Javier Milei se refirió a la resolución judicial que posterga el regreso de Agostina Páez a la Argentina y apuntó contra la diputada Marcela Pagano y el expresidente Alberto Fernández. El mandatario los calificó como “capaces de cualquier atrocidad por la ventajita política”.
Además comparó con la situación de la cuarentena de 2020: “Sin ir mucho más lejos, Golperto [una burla a Alberto Fernández por su denuncia por violencia de género], según Guzmán, estiró la cuarentena porque le medía bien en las encuestas. Esa locura nos costó 100 mil vidas adicionales. En un país mediocre hubieran sido 30 mil”.
Horas antes, la senadora Patricia Bullrich había acusado a Fernández y Pagano de entorpecer el caso. "La diputada Pagano y el expresidente Alberto Fernández, que salieron a atribuirse gestiones, habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público. La familia no aceptó“, expresó la exministra después de hablar con la madrastra de Páez.
“No se dejen engañar por operadores. Ya lo vimos: usan el dolor de una familia para hacer política. Acá hay una sola prioridad: Agostina en casa. Y en eso está trabajando este Gobierno”, remarcó.
La Corte propone una reforma en el mecanismo de selección de jueces y busca limitar la incidencia de la política
La Corte Suprema de Justicia propuso una reforma en la manera en que se seleccionan los candidatos a jueces federales y nacionales para que sea analizado por el Consejo de la Magistratura. La intención es fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección.
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