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Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Milei apuntó contra Pagano y Alberto Fernández por el caso de Agostina Páez
Milei apuntó contra Pagano y Alberto Fernández por el caso de Agostina Páez

Milei apuntó contra Pagano y Alberto Fernández por el caso de Agostina Páez

El presidente Javier Milei se refirió a la resolución judicial que posterga el regreso de Agostina Páez a la Argentina y apuntó contra la diputada Marcela Pagano y el expresidente Alberto Fernández. El mandatario los calificó como “capaces de cualquier atrocidad por la ventajita política”.

Además comparó con la situación de la cuarentena de 2020: “Sin ir mucho más lejos, Golperto [una burla a Alberto Fernández por su denuncia por violencia de género], según Guzmán, estiró la cuarentena porque le medía bien en las encuestas. Esa locura nos costó 100 mil vidas adicionales. En un país mediocre hubieran sido 30 mil”.

Milei apuntó contra Pagano y Alberto Fernández
Milei apuntó contra Pagano y Alberto Fernández

La Corte propone una reforma en el mecanismo de selección de jueces y busca limitar la incidencia de la política

Hernán Cappiello

La Corte Suprema de Justicia propuso una reforma en la manera en que se seleccionan los candidatos a jueces federales y nacionales para que sea analizado por el Consejo de la Magistratura. La intención es fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección.

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