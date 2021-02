El presidente Alberto Fernández en Corrientes

"Cuando vemos el esfuerzo del gobierno nacional por ir a buscar vacunas en el mundo para darle tranquilidad y salud a nuestros compatriotas, y vemos que nos enredan en debates y discusiones que no son importantes, pienso en que esos hombres del 1800 no tuvieron que luchar contra la prédica malintencionada", dijo el presidente Alberto Fernández al encabezar esta tarde en la ciudad correntina de Yapeyú el acto en conmemoración del 243º aniversario del nacimiento del General José de San Martín.

Recién llegado de México, donde cumplió con una visita oficial de tres días, el mandatario asistió al acto junto a la intendenta de Yapeyú, Marisol Fagúndez, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y participará luego de la III Reunión del Consejo del Norte Grande, que integran una decena de gobernadores, entre ellos el mandatario correntino.

"Cuando a veces sentimos que el esfuerzo que ponemos en el gobierno nacional por ir a buscar vacunas en el mundo para darle tranquilidad y salud a nuestros compatriotas", dijo Alberto y agregó: "Vemos que nos enredan en debates y discusiones que no son lo importante. Porque nadie vino a mí a decirme hice una gestión en China para conseguir una vacuna, o hice una gestión en los Estados Unidos para conseguir una vacuna o hice una gestión en Inglaterra para conseguir una vacuna".

Luego se quejó: "Nadie vino a ofrecerme eso. Lo tuvimos que hacer solos en la compañía de estos gobernadores y los que no están también, para darle salud a nuestra gente".

"Cuando siento que en los diarios, la tele, las redes sociales generan debates que, por momentos, nos obligan a desatender lo importante pienso que aquellos enormes hombres del 1800 no tenían que enfrentar esa adversidad que es luchar contra la prédica malintencionada. Contra las voces altivas que se levantan y se olvidan lo que hicieron cuando tuvieron que trabajar por los argentinos", aseguró Fernández.

El mandatario agregó: "A veces, seguramente muchos de nosotros nos preguntamos cómo seguimos. A mí me pasa, soy un ser humano. ¿Pero saben en quién pienso? En San Martín, en Belgrano, Güemes, Rosas, Quiroga".

"El secreto sigue siendo el mismo. En un tiempo en el que en Santa Fe Estanislao López sentía que no podía y le expresó su desazón al general San Martín y este le dijo que no afloje, que no desfallezca. Que juntos somos invencibles", explicó Fernández y sumó: "A nosotros, nos toca enfrentar un mundo muy raro. Muy egoísta. Donde el 10% de los países concentran el 90% de las vacunas existentes. Pero no bajamos los brazos, seguimos buscándolas. Están llegando hoy".

También le respondió a las críticas opositoras: "A nosotros nos maltratan. Primero dijeron que traíamos veneno y ahora parece que todos quieren envenenarse. Pero cuando quieren hacerme claudicar, pienso en san Martín".

En el acto en la plaza de armas también estuvieron presentes los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Saénz (Salta).

El homenaje al Padre de la Patria, en su pueblo natal, cuenta con la presencia de efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo y de las fuerzas Armadas y de Seguridad, funcionarios nacionales, provinciales, legisladores, intendentes y autoridades.

En el marco de este acto, el presidente Fernández fue declarado por decreto huésped de honor al igual que los mandatarios provinciales.

Con información de la agencia Télam

