Alberto Fernández acusó a Macri de "vender una realidad que no existía"

El Presidente brindó una conferencia en el instituto francés Sciences Po Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de febrero de 2020 • 14:46

El presidente Alberto Fernández volvió a apuntar hoy contra el gobierno de Mauricio Macri, a quien acusó de "vender una realidad que no existía" y de dejar una "deuda cuantiosa" que "asedia" al país.

En París, en una escala de su gira europea y tras reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, el mandatario argentino brindó una conferencia en el instituto de estudios políticos de París, Sciences Po. Con críticas al gobierno de Cambiemos, el mandatario habló de la deuda, de la desigualdad de América Latina y de cómo la Argentina se recupera de las crisis consecutivas.

"Durante cuatro años hubo un gobierno que vendió una realidad que no existía. Todos los datos indicaban que estábamos peor y un día descubrimos lo mal que estamos cuando ya era muy tarde. Pero nunca es tarde para cambiar", dijo Fernández.

Minutos antes, el Presidente -que pasado mañana volverá al país- habló del peso de la deuda externa y responsabilizó al macrismo por la imposibilidad de la Argentina de pagar a los acreedores. "Estamos asediados por una deuda cuantiosa que fue tomada irresponsablemente en poco tiempo. El problema no es que se haya tomado mucha deuda en poco tiempo, sino que se comprometieron a pagarla en poco tiempo", señaló.

"Venimos de años de recesión económica, caída del consumo, de una balanza comercial deficitaria, pero nos obligamos a pagar rápidamente esa deuda. Entonces, tenemos que andar recorriendo el mundo, como Europa, explicando a los líderes lo que objetivamente nos pasa y que a veces en nombre de la libertad de los mercados y apertura económica se condena a los pueblos a lo que está condenada hoy la argentina", agregó el Presidente.

En un discurso que promedió la media hora, el Presidente habló también de la capacidad de la Argentina de recuperarse de las crisis cíclicas y de cómo otros países observan el caso argentino con sorpresa. "Nos vamos a volver a levantar. No me pregunten como hacemos porque no lo entiendo, pero lo hacemos", dijo, tras contar la anécdota de una conversación que mantuvo con un dirigente latinoamericano, quien contaba que los argentinos suelen subirse a una montaña y saltar al vacío permanentemente.

Fernández, además, afirmó hoy que enviará al Congreso " una ley que termine con la penalización del aborto y que permita la atención de cualquier aborto en los centros de salud pública"

Las críticas a Chile

El Presidente habló también de la reciente crisis social en Chile. Tras admitir que su conferencia iba a tener momentos "políticamente incorrectos", Fernández criticó a políticos e intelectuales que se referían al "milagro chileno" para hablar de la estabilidad económica del país vecino.

"En realidad era que en un continente de mucha inestabilidad, Chile crecía. Lo que nadie reparaba es que Chile fue durante décadas el país más desigual de América Latina. Hoy debe ser el segundo o el tercero. Cada vez que me hablaban del 'milagro chileno', ¿saben lo que yo decía? El milagro es que los chilenos no reaccionen, que no adviertan lo que les está pasando", dijo el Presidente.

Y agregó: "Lincoln dijo algo en lo que tenía razón: se les puede mentir a algunos todo el tiempo, a todos algún tiempo, pero no se puede mentirle a todos todo el tiempo. Un día los chilenos se dieron cuenta y reaccionaron".

Pese a las revueltas sociales, Fernández afirmó que "hay que respetar la institucionalidad" y que "nada justifica el alzamiento contra la democracia", pero afirmó que las revueltas sociales fueron "un llamado de alerta".

"No es distinto a lo que pasó en Ecuador o Colombia", dijo.