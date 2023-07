Alberto Fernández arengó la reelección de Capitanich: “Lo admiro, no pierdan la oportunidad de tenerlo nuevamente como gobernador”

escuchar

El presidente Alberto Fernández llegó hoy a Chaco para participar del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad, donde arengó para que la población vote a Jorge “Coqui” Capitanich. “No pierdan la oportunidad de tenerlo nuevamente como gobernador”, indicó. Entre otros elogios para el referente norteño, el mandatario dijo también que lo admira y que es su amigo. El pedido llegó el día después de que el oficialismo perdiera en Chubut.

Las elecciones generales en Chaco están pautadas para el 17 de septiembre. El actual mandatario provincial intentará imponerse ante Leandro Zdero, el postulante de Juntos por el Cambio, fuerza que superó al peronismo en las PASO. Ese fue un batacazo que posicionó a la oposición, pero no hubo celebraciones grandilocuentes como en otras provincias porque los comicios se vieron atravesados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Los principales imputados en esa causa son los integrantes de la familia Sena, vinculada al gobernador.

“Ustedes, chaqueños, van a volver a votar. Se los dice un porteño que llegó comprometido a gobernar con los 24 gobernadores. Reconozco que es mi amigo, que lo admiro, que hay en él una capacidad inconmensurable. Les pido que no olviden lo que Coqui hizo estos años por Chaco”, sostuvo Fernández desde Resistencia.

Sin cesar en su espaldarazo a Capitanich, que estaba sentado a su lado, siguió: “No pierdan la oportunidad de tenerlo nuevamente como gobernador. Se los pido porque Coqui tiene la misma sensibilidad que tengo yo sobre las necesidades de los más humildes , y veo cómo me llama y me dice: ‘Estamos cerquita del acueducto del Impenetrable, les vamos a dar agua a chaqueños y chaqueñas’. Está pensando en todos ustedes, como hoy está pensando en cómo hacer mejor la vida de los que viven en Chaco”. El público, afín al gobernador, se llenó de aplausos y hasta se levantó de las sillas. Capitanich esbozó una sonrisa.

El mandatario provincial estaba bien posicionado para esta contienda en Chaco y era un triunfo prácticamente asegurado para el oficialismo, incluso con algunos rumores que indicaban que podía sumarse como candidato a presidente o como compañero de fórmula. Sin embargo, su poder político se vio atravesado por el crimen de Cecilia, ya que los principales sospechosos, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena -quien era marido de la joven- tenían vínculos con él.

Sena y Acuña comandaban una organización que realizaba planes de viviendas para el gobierno provincial e incluso eran candidatos en esta elección pegados a la boleta de Capitanich, en postulaciones que fueron dadas de baja tras conocerse el caso.

Por otra parte, y en el marco del congreso internacional, el Presidente afirmó hoy que “la pensión no contributiva es un derecho que tienen las personas con discapacidad”, y contrapuso que esa mirada “es muy distinta” a la de otros sectores opositores. “Si creo que es un beneficio, puedo otorgarlo o no; pero si creo que es un derecho, debo reconocerlo y punto”, advirtió.

Bajo esa postura, Fernández siguió: ”Así como otorgamos derechos a las minorías, tenemos que otorgar derechos a las personas que tienen alguna discapacidad, porque está visto que si les damos condiciones, las posibilidades de desarrollo existen”.

En el último tramo de su discurso, Fernández también deseó que la “utopía” de los argentinos sea “vivir con justicia social en una sociedad igualitaria”.

LA NACION