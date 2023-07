Axel Kicillof hizo una dura advertencia y pidió votar al oficialismo para que no se debilite el Gobierno: “No hay octubre sin agosto”

escuchar

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dejó expuesta esta mañana la necesidad que hay en el oficialismo de hacer una buena elección en las PASO para así posicionarse hacia las generales, pese a que la interna más competitiva está en la oposición entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “No hay octubre sin agosto, eh”, advirtió el mandatario de la provincia de Buenos Aires, quien pidió que vayan a las urnas aquellos que todavía están en duda. Alegó, en tanto, que el Gobierno puede verse debilitado si Unión por la Patria (UP) no cosecha una buena cantidad de votos, como ocurrió en las legislativas de 2021, cuando se impuso Juntos por el Cambio.

En un panorama donde el ministro de Economía, Sergio Massa, aparece cómodo como el favorito dentro del espacio oficialista pese a que tiene una disputa primero con el dirigente social Juan Grabois, Kicillof enfatizó en no descuidar el sufragio, en volcarlo hacia el titular del Palacio de Hacienda y en no jugar a la interna de la oposición por pensar que Massa ya tiene ganado su lugar de cara a la próxima instancia electoral.

“Tenemos que hacer un esfuerzo y explicar mejor qué está en juego. Esta es una elección decisiva. Algunos dicen: ‘Pero es la PASO, ¿voto o no voto?’. Hay que votar en la PASO. Agosto es central. No hay octubre sin agosto, eh”, sostuvo en Radio 10.

Bajo esa postura recordó los dichos de Massa, con metáfora futbolera incluida, de que las primarias no son un partido amistoso, de que este es el “primer tiempo” y de que los goles “hay que hacerlos” en esa parte inicial. Entonces les habló a los que dicen ”voy a votar al peronismo, a Unión por la Patria, pero ahora no porque la interna no me interesa mucho” y les dijo que el oficialismo necesita alcanzar la mayor cantidad de votos en agosto.

“En 2021 no nos fue bien en las urnas y eso debilitó también al Gobierno, eh. En la negociación con el Fondo, en la discusión con los empresarios, en el Congreso, en todo. Entonces necesitamos esa fortaleza desde agosto porque no hay octubre sin agosto, no hay noviembre sin octubre y no hay los próximos 30 años”, justificó.

Después apuntó directamente a la oposición y dijo que la única diferencia que hay en ese espacio entre los candidatos es si aplican las medidas de ajuste con gradualismo o con shock. “No es un período, ya vimos lo que hicieron cuando no avisaban lo que iban a hacer”, refirió en cuanto a 2019 y, tal como hizo Massa en los últimos actos, les habló a los que están desmotivados con la política y descontentos con la administración de Alberto Fernández: “Al voto desmovilizado: no es una campaña del miedo. Hay que dar un resultado lo más contundente que podamos porque la boleta es un escudo que dice por un lado ‘no’ a determinadas políticas, y que espera defender lo que se hizo y lo que vamos a hacer”.

En ese sentido, Kicillof remarcó: “El que se quiere quedar y no quiere ir a votar: está muchísimo en juego. Uno dice: ‘Me amenazás’. No, nosotros nos comprometemos a seguir trabajando, avisamos lo que hay del otro lado. No es una campaña del miedo, da miedo su campaña. Y que nadie diga ‘no sabía, pensé que…'. No. Estamos en una instancia decisiva porque lo que están planteando es ir contra los derechos, abiertamente”.

Convencido de que Rodríguez Larreta y Bullrich representan lo mismo, también aseguró que ambos defienden el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que recibió la administración macrista y les recordó los momentos en que formaron parte del gobierno de Fernando de la Rúa.

“Ellos no han hecho autocrítica, los candidatos de hoy bancan a muerte lo que hizo [Mauricio] Macri. Vienen a hacer lo mismo. Ahora también bancan el blindaje de 2001. Larreta y Bullrich fueron funcionarios de La Alianza; Larreta venía de antes, estuvo con Ruckauf. No son recién nacidos, no había una cunita en la puerta de la Argentina y estaban con los pañales Bullrich y Larreta; y nos los encontramos recién llegados, novedosos”, ironizó.

