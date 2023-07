Alberto Fernández criticó los créditos UVA en un acto de entrega de viviendas: “Esto no es una dádiva”

escuchar

El presidente Alberto Fernández criticó hoy en Catamarca los créditos UVA, luego de la modificación de Diputados al sistema que fue lanzado durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Hemos sido el gobierno que más dinero y recurso destinó al interior de la Patria” , dijo el mandatario en un acto en Catamarca donde entregó 90 viviendas y agregó: “No son créditos UVA, son créditos accesibles para la gente. Lo hicimos convencidos porque el mercado no las hace, porque no ganan plata”.

Fernández también aseguró que “el Norte no puede ser un lugar olvidado de la Argentina, sino parte de ella” y destacó que “el 40 por ciento de los recursos de la Nación fueron destinados al Norte Grande”.

“Es un acto de estricta justicia, prestarle atención al norte argentino que había quedado desamparado en distintos momentos de la democracia y fue postergado injustamente”, dijo Fernández al encabezar el acto de entrega de viviendas a en el barrio Valle Chico, de San Fernando del Valle de Catamarca, acompañado por el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti.

En otra crítica a la administración de Cambiemos, sumó: “No tenemos muy en claro si con los créditos UVA le arreglaron o le complicaron la vida a la gente”.

En otro tramo de su discurso, al plantear una nueva antinomia entre interior del país y la ciudad de Buenos Aires, dijo: “Los que están en frente piensan que esta es una Argentina donde sobran millones. Nosotros creemos que en esta Argentina no sobra nadie y todos hacemos falta”.

“A todos los argentinos debemos darle las mismas oportunidades y si le damos las mismas oportunidades vamos a descubrir lo maravillosos que son los argentinos del interior de la patria”, siguió el mandatario y remarcó: “ Los argentinos brillantes no solo viven en Buenos Aires. Viven a lo largo y lo ancho de todo el país ”.

Fernández cerró pidiendo el voto para el oficialismo: “Trabajemos para ellos y cuando llegue la hora de votar, no se olviden, por favor les pido. Acompañen a Raúl [Jalil] y acompañen a Sergio [Massa] a nivel nacional. Porque allí está el futuro que los argentinos merecen”.

Las 90 viviendas, de un total de 456, requirieron una inversión de más de 790 millones de pesos y corresponden al Plan Nacional de Suelo.

Según se informó oficialmente, hasta el momento el Gobierno nacional entregó 627 casas en el barrio de Valle Chico, mientras que otras 1731 se encuentran en ejecución. En la provincia de Catamarca ya se otorgaron un total de 2.336 y otras 4.036 están en ejecución. En total, son 6512 las viviendas desarrolladas con una inversión nacional que supera los 53.000 millones de pesos.

Qué se aprobó ayer en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró en revisión al Senado el proyecto de ley que promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y se suspenden por un año los desalojos.

La iniciativa fue aprobada con 134 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, y Provincias y la UCR, mientras que fue rechazado por 40 diputados del Pro, los libertarios, y la izquierda, mientras que 18 se abstuvieron, del Interbloque Federal y diputados de la UCR, Evolución Radical y Coalición Cívica.

Uno de los principales puntos del proyecto es que modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.

Además, establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.

El proyecto contempla que, al momento de ejercer la opción, la cuota a abonar por los tomadores de ese tipo de crédito no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

LA NACION