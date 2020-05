El Presidente participó de una entrevista en C5N

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de mayo de 2020 • 22:01

El presidente de la Nación, Alberto Fernádez, brindó una entrevista en Casa Rosada al periodista de C5N Juan Amorín, donde opinó acerca de las últimas medidas sanitarias y del contexto económico que se complejiza cada vez más, habló sobre la negociación de la deuda, el aporte extraordinario que se estudia aplicar a las grandes fortunas, entre otros temas.

"No es verdad que si abrimos la cuarentena, la economía se vuelve próspera", dijo. El primer mandatario volvió a defender las medidas llevadas adelante por el Gobierno en el avance de la pandemia del nuevo coronavirus en el país y sostuvo que se trata de un "tiempo ganado". "Logramos construir lo que nosotros creemos que era necesario para controlar la pandemia, para que al momento de que los contagios llegaran todos puedan ser atendidos. Eso lo logramos y como argentinos tenemos que estar muy orgullosos", dijo.

Fernández habló del rol del papa Francisco, de algunos mandatarios internacionales y también se refirió a la relación que tiene con la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Gueorguieva.

Sobre la deuda, el Presidente dijo que no pierde la fe en el éxito de la negociación, pero que "preferiría tener más certezas". Y sostuvo: "Hemos actuado de muy buena fe, hemos cumplido con nuestras obligaciones, a un alto costo como sociedad. Y hemos hecho una oferta donde no le pedimos a nadie que pierda, sino que ganen un poco menos. Pudimos iniciar un diálogo en las últimas semanas que ojalá prospere".

"Quiero creer que el tema de la deuda está cerca de resolverse, dimos pasos importantes, seguimos negociando, queremos un acuerdo sustentable que se pueda sostener en el tiempo que a su vez no nos obligue a que la gente padezca", dijo. Y agregó: "Todos tenemos que entender que endeudarse no es el mejor camino y menos endeudarse para no crecer".

Respecto a Gueorguieva, Fernández la definió como la persona del FMI que "mejor ha entendido el problema argentino". Y agregó: "Hablar con ella es distinto, porque es una persona que entiende el padecimiento de las economías que no están desarrolladas, y quiere ofrecer salidas desde el Fondo pero con lógicas más equilibradas".

La Argentina entró en un nuevo default "selectivo" la semana pasada, luego de decidir finalmente "posponer" el pago de los US$503 millones de intereses de tres bonos Global que debía concretarse. Sin embargo, en medio de avances en negociaciones contra reloj con los acreedores, el Gobierno afirmó que "en los próximos días" modificará su oferta y los bonistas reiteraron su voluntad para intentar cerrar un acuerdo por la deuda antes del 2 de junio.

En cuanto al Papa Francisco, Fernández resaltó el apoyo que le brindó al país, y contó: "El Papa es un hecho singular. Él tiene una prédica constante, que la pandemia le dio mucho la razón, sobre la inconsistencia de un modelo económico que solo funcionaba a partir de lo financiero y que se había olvidado de la condición humana, de la solidaridad. Su ayuda con la Argentina fue inconmensurable. Todos estamos en deuda con él, porque se comportó de un modo patriótico".

Asimismo, el Presidente se refirió a los dichos que hubo luego de la conferencia de prensa del sábado en donde se lo vio molesto ante la pregunta de una periodista sobre los sentimientos de angustia que pueden estar viviendo los argentinos en esta cuarentena. "Nadie puede sentirse bien porque no puede salir de su casa porque un virus lo asecha. Yo no me enojé, quise ser categórico en mi respuesta. No que yo no advierto el malestar natural que pasamos todos, con todos los cuidados que tenemos que tener, sería un necio si no lo hago", aclaró.